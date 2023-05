HASIL Liga Italia 2022-2023 semalam akan diulas Okezone di artikel ini. Dari sejumlah pertandingan seru yang telah dimainkan, beberapa di antaranya Lazio vs Sassuolo 2-0, hingga Monza vs AS Roma 1-1.

Ya, Liga Italia 2022-2023 telah memasuki pekan ke-33. Laga pekan ke-33 ini dibuka oleh pertandingan antara Juventus vs Lecce yang berlangsung pada Rabu (3/5/2023) malam WIB di Allianz Stadium.

Bianconeri -julukan Juventus- tampil lebih dominan dan lebih aktif mengontrol jalannya pertandingan kontra Lecce. Alhasil, Juventus menang dengan skor 2-1 via gol Leandro Paredes dan Dusan Vlahovic. Sedangkan Lecce hanya bisa membalas satu gol via A. Ceesay.

Selanjutnya ada laga antara Atalanta vs Spezia. Laga yang digelar di Stadion Stadion Atleti Azzurri d'Italia ini dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 3-2 atas tim tamu.

Di laga lain, Sampdoria takluk 0-2 dari Torino di Stadion Luigi Ferraris. Sedangkan Salernitana ditahan imbang 3-3 oleh Fiorentina yang berlangsung di Stadion Arechi.

Lalu Monza berhasil menahan imbang AS Roma dengan skor 1-1 di Stadion Brianteo pada Kamis (4/5/2023) dini hari WIB tadi. AS Roma sebetulnya mencetak gol lebih dulu via Stephan El Shaarawy sebelum disamakan oleh L. Caldirola.

Beralih ke laga lain, Lazio berhasil mengalahkan Sassuolo dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Olimpico, Kamis (4/5/2023) dini hari WIB tadi. Gol-gol kemenangan Lazio dicetak oleh Felipe Anderson dan T. Basic. Berbeda nasib dengan Lazio, AC Milan justru ditahan imbang 1-1 oleh Cremonese di San Siro, Kamis (4/5/2023) dini hari WIB. Rossoneri -julukan AC Milan- mencetak gol lewat Junior Messias, sedangkan tim tamu menjebol gawang tuan rumah via D. Okereke. Terakhir, Inter Milan sukses membantai Hellas Verona dengan skor 6-0 di Stadion Marc'antonio Bentegodi Kamis (4/5/2023) dini hari WIB. Kemenangan Inter Milan dicetak oleh A. Gaich (31' GBD), H. Calhanoglu (36'), E. Dzeko (37', 61'), L. Martinez (55', 90+2'). BACA JUGA: Hasil Juventus vs Lecce di Liga Italia 2022-2023: Dusan Vlahovic Cetak Gol, Bianconeri Menang 2-1! Berikut Hasil Liga Italia 2022-2023 Semalam Juventus 2-1 Lecce Atalanta 3-2 Spezia Salernitana 3-3 Fiorentina Sampdoria 0-2 Torino AC Milan 1-1 Cremonese Lazio 2-0 Sassuolo Monza 1-1 AS Roma Hellas Verona 0-6 Inter Milan

