PEMAIN naturalisasi Indonesia, Shayne Pattynama masuk best starting line up of the week Liga Norwegia. Kualitas Shayne Pattynama sebagai calon pemain Timnas Indonesia semakin terbukti.

Hal itu tak lepas dari prestasinya di Liga Norwegia bersama Viking FK. Pasalnya, Shayne Pattynama terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk dalam best starting line up of the week Liga Norwegia.

Terpilihnya Shayne Pattynama sebagai salah satu pemain yang masuk dalam best starting line up of the week Liga Norwegia tak luput dari penampilan apiknya kala membela Viking FK di laga kontra Tromso IL. Duel tersebut tersaji di Stadion Alfheim, Troms, pada Minggu (23/4/2023) malam WIB.

Shayne Pattynama tampil sejak menit awal dalam laga tersebut. Tidak hanya itu, dia turut mencetak satu assist yang menyelamatkan Viking FK dari kekalahan.

Viking FK sempat tertinggal lebih dulu lewat sepakan penalti pada menit ke-30. Namun, Shayne Pattynama hadir sebagai pahlawan Viking FK usai memberikan umpan cantik untuk gol Sander Svendsen pada menit ke-70. Alhasil, skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir.

Selain mencetak satu assist di laga tersebut, Shayne Pattynama juga mencatatkan 4 intersep, 2 clearances, 3 tekel sukses, 54 umpan sukses, dan 3 kali menang duel. Statistik tersebut terbilang sangat apik untuk pemain yang mengisi posisi sebagai bek kiri.

Dengan demikian, Shayne Pattynama sangat pantas terpilih sebagai salah satu pemain dalam best starting line up of the week Liga Norwegia. Bahkan, Pattynama menjadi satu-satunya pemain dari Viking FK yang masuk dalam daftar tersebut. Diharapkan, Shayne Pattynama bisa mempertahankan performa ciamiknya. Hal itu demi membuat dirinya bisa terus menjadi pemain andalan Viking FK. BACA JUGA: Penyebab Shayne Pattynama Belum Tentu Main di Laga Timnas Indonesia vs Palestina meski Sudah Pindah Federasi Sebagai informasi tambahan, saat ini Shayne Pattynama sudah resmi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menyebut proses perpindahan federasi Shayne Pattynama dari KNVB (Federasi Sepakbola Belanda) ke PSSI sudah rampung.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.