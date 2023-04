MANCHESTER – Kapten Manchester United, Harry Maguire menjadi salah satu pemain yang kini kerap menjadi bahan olokan di media sosial karena permainannya yang kerap melakukan blunder hingga merugikan tim. Maguire yang kerap dibully itu lantas menjadi sorotan, malahan ada cuplikan video di Tiktok yang memperlihatkan ia amat depresi hingga ingin melompat dari pesawat.

Seperti yang diupload oleh akun Tiktok, @lewa.messi, yang mana ia memperlihatkan video wawancara Maguire. Dalam video tersebut, Maguire ditanyai mengenai apa yang membuatnya bahagia dan jawaban sang kapten adalah melompat dari pesawat.

Tentu banyak yang kaget saat mendengar pernyataan Maguire di video tersebut. Netizen pun ramai mengomentari, membagikan, dan menyukai postingan tersebut.

Setidaknya video berdurasi tujuh detik itu sudah disukai lebih dari 200 ribu kali, dikomentaru sekira 4000, dan dibagikan hampir menyentuh 5000 kali. Dalam video tersebut pun sang pengupload meminta untuk stop membully Maguire.

Lantas apakah video itu benar adanya? Jawabannya adalah tidak, karena video yang diupload @lewa.messi itu sudah diedit. Aslinya itu adalah wawancara Maguire dengan youtube Manchester United yang diupload pada 22 Maret 2023.

Dalam video berjuluk “One Thing We Don’t Know, About You, Harry Maguire” itu memperlihatkan sebenarnya jawaban Maguire saat ditanya apa yang membuatnya bahagia adalah sepakbola. Lalu Maguire juga ditanya apa yang belum pernah dicoba, tapi sangat ingin dilakukan.

Follow Berita Okezone di Google News

Pada momen itulah Maguire menjawab melompat dari pesawat. Maguire tampaknya tertarik melakukan olahraga terjun payung dari pesawat karena ia pun penasaran dengan hal tersebut. BACA JUGA: Harry Maguire dan David De Gea Lakukan Blunder di Laga Sevilla vs Manchester United, Erik Ten Hag Beri Pembelaan Jadi, video yang beredar mengenai hal yang membuat Maguire bahagia adalah melompat dari pesawat merupakan hoax. Tentu sangat disayangkan jika kabar bohong itu beredar dan banyak pihak yang percaya. Satu hal yang harus disepakati adalah tentu kita semua haru stop membully Maguire. Kritikan jelas diperlukan, namun tidak sampai ke arah membully.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.