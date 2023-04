HASIL Chelsea vs Real Madrid di leg II perempatfinal Liga Champions 2022-2023 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stradion Stamford Bridge pada Rabu, (19/4/2023) dini hari WIB, Real Madrid menang 2-0 via gol Rodrygo Goes pada menit 58 dan 80.

Hasil ini membuat Real Madrid lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023. Sebab, pada leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023 yang berlangsung di markas Real Madrid pekan lalu, Los Blancos โ€“julukan Real Madridโ€“ menang 2-0.

Alhasil, Real Madrid unggul agregat 4-0 atas Chelsea asuhan Frank Lampard. Dalam laga ini, pertandingan sebenarnya berjalan seimbang. Kedua tim saling jual beli serangan.

Tercatat, Chelsea membuat enam shot on target, berbanding lima milik Real Madrid. Chelsea sejatinya lebih dominan dalam penguasaan bola (55 persen berbanding 45 persen), namun keunggulan itu gagal dimanfaatkan secara optimal.

Kekalahan ini membuat Chelsea dipastikan gagal merebut satu pun trofi musim ini. Di Liga Inggris 2022-2023 saja, Chelsea kini terbenam di posisi 11 klasemen dengan 39 angka.

Chelsea terpaut 17 angka dari Newcastle United di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara Real Madrid, masih menjaga peluang menjadi yang terbaik di Liga Champions.

Real Madrid lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023 dan menanti pemenang laga Bayern Munich vs Manchester City. Jika mengacu ke hasil pertemuan pertama, Manchester City dijagokan lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023. (Manchester City menang 3-0 atas Bayern Munich di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024) BACA JUGA: Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2022-2023 Minggu Ini: Menanti 4 Tim yang Lolos ke Semifinal! Sebab, Manchester City menang 3-0 atas Bayern Munich dalaml leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023 yang dilangsungkan di Stadion Etihad. Laga leg II perempatfinal Liga Champions 2022-2023 digelar di Allianz Arena pada Kamis, 20 April 2023 dini hari WIB.

