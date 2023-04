SEBANYAK 4 klub yang diprediksi lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023 akan diulas Okezone. Pertengahan pekan ini, akan digelar leg II perempatfinal Liga Champions 2022-2023 yang mempertemukan Chelsea vs Real Madrid, Inter Milan vs Benfica, Bayern Munich vs Manchester City dan Napoli vs AC Milan.

Berdasarkan hasil di pertemuan pertama dan laga-laga sebelumnya, setidaknya ada empat klub yang diprediksi lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023. Siapa saja?

Berikut 4 klub yang diprediksi lolos ke semifinal Liga Champions 2022-2023:

4. AC Milan





AC Milan menang 1-0 atas Napoli di leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023 yang dilangsungkan di San Siro. Benar, kemenangan 1-0 belum aman bagi AC Milan untuk lolos ke semifinal, terlebih pertandingan kedua dilangsungkan di markas Napoli.

Namun, jangan lupa AC Milan pernah menghajar Napoli 4-0 di pekan ke-28 Liga Italia 2022-2023 yang berlangsung pada 2 April 2023. Karena itu, AC Milan berpeluang besar mengakhiri laga dengan kemenangan.

3. Inter Milan





Inter Milan di luar dugaan menang 2-0 atas Benfica di kandang lawan. Berhubung sudah menang 2-0, Nerazzurri –julukan Inter Milan– hanya butuh hasil imbang atau kalah tipis dari Benfica di leg II perempatfinal Liga Champions 2022-2023.

Peluang Inter Milan meraup hasil positif kontra Benfica sangat besar. Sebab, laga leg II dilangsungkan di markas sendiri, yakni Stadion Giuseppe Meazza.

2. Manchester City Manchester City sudah menginjakkan satu kaki di perempatfinal Liga Champions 2022-2023. Hal itu karena di leg I yang berlangsung di kandang sendiri pekan lalu, The Citizens –julukan Manchester City– menang 3-0 atas Bayern Munich. Pada Kamis 20 April 2023 dini hari WIB, Manchester City akan bertandang ke markas Bayern Munich untuk melakoni laga leg II perempatfinal Liga Champions 2022-2023. Jika bermain seperti biasa, The Citizens diprediksi bisa kembali memenangkan pertandingan. 1. Real Madrid Di posisi puncak ada Real Madrid. Los Blancos –julukan Real Madrid– berada di atas angin setelah menang 2-0 atas Chelsea di leg I perempatfinal Liga Champions 2022-2023. Potensi Real Madrid memenangkan laga kedua kontra Chelsea sangat besar. Sebab, Chelsea yang dibesut Frank Lampard dalam posisi gamang. Terbaru, Chelsea kalah 1-2 dari Brighton & Hove Albion di kandang sendiri.

