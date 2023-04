LAGA West Ham United vs Newcastle United berakhir 1-5, The Magpies perbesar peluang lolos ke Liga Champions 2023-2024. Duel kedua tim dalam laga tunda Liga Inggris 2022-2023 itu berlangsung di Stadion Olimpiade London, Kamis (6/4/2023) dinihari WIB.

The Magpies -julukan Newcastle United- berhasil mengunci kemenangan 5-1 atas The Hammers -julukan West Ham- via Callum Wilson dan Joelinton yang sama-sama mencetak brace, serta satu gol tambahan via Alexander Isak.

Berkat tambahan tiga poin ini, Newcastle United semakin memantapkan diri dan memperbesar peluang untuk lolos ke Liga Champions 2023-2024. Untuk bisa mewujudkan impiannya selama bertahun-tahun, The Magpies perlu konsisten dalam meraih kemenangan di sisa Liga Inggris musim ini.

Saat ini, The Magpies Newcastle United bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan mengoleksi 53 poin dari 28 laga. Tim besutan Eddie Howe ini ditempel ketat oleh Manchester United yang berada di posisi keempat dengan torehan poin yang sama yakni 53 poin dari 28 laga.

Sebagai informasi, pada Liga Inggris 2022-2023 ini hanya ada empat tim teratas yang mendapat jatah mentas di Liga Champions 2023-2024. Sementara itu, untuk peringkat kelima yang saat ini diduduki Tottenham Hotspur dengan 50 poin dari 29 pertandingan nantinya hanya bisa tampil di Liga Eropa 2022-2023.

Terlepas dari statistik klasemen di atas, Newcastle United tampil impresif meski bermain di kandang lawan. Tim besutan Eddie Howe itu langsung main ofensif sejak awal laga.

Terbukti, Newcastle United unggul 1-0 saat laga baru berjalan enam menit. Keunggulan The Magpies dicetak lewat gol sundulan Callum Wilson usai menyambut umpan yang diberikan Allan Saint-Maximin.

Newcastle terus menggempur pertahanan West Ham. Hasilnya, umpan Fabian Schar dimaksimalkan Joelinton yang lepas dari jebakan offside menit 13 untuk menjebol gawang West Ham, Newcastle United unggul dua gol atas tuan rumah. West Ham sempat memperkecil ketertinggalannya pada menit 40. Umpan Jarrod Bowen dari sepak pojok gagal ditangkap kiper Nick Pope, sehingga bola disundul Kurt Zouma. Skor 2-1 untuk keunggulan Newcastle bertahan hingga turun minum. BACA JUGA: Manchester United Kalah dari Newcastle United, Gary Neville Salahkan Erik Ten Hag Newcastle kembali beringas di babak kedua. Tim besutan Eddie Howe itu berhasil menambah tiga gol via Callum Wilson pada menit 46, Alexander Isak menit 82, dan Joelinton menit 90. Alhasil, The Magpies berpesta gol dengan kemenangan 5-1 atas West Ham.

