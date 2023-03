DORONG wasit di laga Manchester United vs Fulham, Aleksandar Mitrovic terancam larangan tampil 10 pertandingan. Insiden tersebut terjadi pada laga perempatfinal Piala FA 2022-2023 antara Manchester United vs Fulham yang berlangsung di Stadion Old Trafford, pada Minggu 19 Maret 2023 malam WIB.

Setan Merah -julukan Manchester United- susah payah mengalahkan The Cottagers -julukan Fulham- dengan skor meyakinkan 3-1. Pasalnya, Fulham sempat unggul lebih dulu pada menit ke-50 via gol Aleksandar Mitrovic.

Namun, Fulham harus bermain dengan 9 pemain setelah dua pemainnya, Willian dan Aleksandar Mitrovic dikartu merah pada menit ke-72. Alhasil, Manchester United mampu comeback dan membalasnya via brace Bruno Fernandes (75', 90+6') dan Marcel Sabitzer (77').

Untuk diketahui, Willian diusir wasit karena sengaja menyentuh bola yang hampir masuk ke gawang Fulham. Kekacauan di Old Trafford pun terjadi setelah keputusan VAR untuk menghadiahkan penalti dan mengusir Willian karena handball yang jelas.

Awalnya, wasit yang memimpin laga yakni Chris Kavanagh tidak melihat momen itu secara langsung. Akan tetapi setelah meninjau VAR, ia langsung memutuskan mengeluarkan kartu merah terhadap Willian.

Di waktu yang sama, Aleksandar Mitrovic tak terima rekannya itu dikeluarkan wasit dan timnya dihukum penalti. Aleksandar Mitrovic pun berulah secara kasar bahkan mendorong sikutnya terhadap wasit Chris Kavanagh sehingga diganjar kartu merah dan ia mandi lebih cepat.

Aleksandar Mitrovic secara teknis telah menyerang Kavanagh dengan mendorongkan sikutnya. Selain itu, ia juga kemudian menyerang wasit tersebut dengan tendangan voli pelecehan. BACA JUGA: Hasil Babak Pertama Manchester United vs Fulham di Piala FA 2022-2023: The Red Devils Kesulitan Cetak Gol Pihak FA pun memiliki kewajiban untuk melindungi wasit. Mereka harus memberi contoh dengan memberikan sanksi berat kepada Aleksandar Mitrovic. Menurut The Sun, Aleksandar Mitrovic pun terancam larangan tampil dalam 10 pertandingan Fulham ke depan. Terlepas dari hal itu, Manchester United sukses melaju ke semifinal Piala FA 2022-2023. Tim besutan Erik ten Hag itu akan menghadapi Brighton pada semifinal Piala FA 2022-2023 di Stadion Wembley, 23 April 2023 mendatang.

