PREDIKSI skor Real Sociedad vs AS Roma di leg II (kedua) babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Reale Arena, Spanyol, pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 03.00 WIB.

Pada pertemuan pertama alias di leg I babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023, I Giallorsossi –julukan AS Roma- menang 2-0 atas Real Sociedad di Stadion Olimpico, Roma, Jumat (10/3) dini hari WIB. Dua gol AS Roma dicetak Stephan El Shaarawy dan Marash Kumbulla.

Dengan hasil tersebut, langkah tim besutan Jose Mourinho itu akan lebih enteng pada pertandingan leg kedua yang akan digelar di markas Sociedad dini hari nanti. Lantas jika AS Roma lolos ke perempatfinal, akankah The Specil One -julukan Jose Mourinho- tertawa di akhir laga?

Hal itu bisa saja terjadi. Namun sebaliknya, Jose Mourinho akan marah-marah jika AS Roma tersingkir di lagan anti. Sebab, La Real –julukan Real Sociedad- bisa saja comeback lantaran bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Terlebih, tuan rumah saat ini berada di posisi keempat klasemen Liga Spanyol 2022-2023 dan tampil cukup impresif sepanjang musim ini. Meskipun, La Real pad laga terakhirnya ditahan imbang 1-1 oleh Mallorca minggu lalu sehingga harus meningkatkannya dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, AS Roma yang berada di posisi kelima klasemen Liga Italia 2022-2023 saat ini tidak konsisten dalam beberpa laga terakhirnya. Giallorossi takluk 3-4 di tangan Sassuolo di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali pekan ini.

Terlepas dari hal itu, AS Roma tampil impresif di bawah Jose Mourinho musim ini, walau terkadang rentan terhadap kekalahan. Namun beberapa pemain seperti Tammy Abraham dan Paulo Dybala telah meningkat musim ini dan akan bertekad untuk menunjukkan kualitasnya di pertandingan ini. Berikut Prediksi Skor Real Sociedad vs AS Roma: Okezone: Real Sociedad 0-1 AS Roma Sportskeeda: Real Sociedad 1-2 AS Roma Berikut 5 Penampilan Terakhir Real Sociedad: 18 Februari 2023 - Sociedad 1-1 Celta 26 Februari 2023 - Valencia 1-0 Sociedad 04 Maret 2023 - Sociedad 0-0 Cadiz 10 Maret 2023 - Roma 2-0 Sociedad 12 Maret 2023 - Mallorca 1-1 Sociedad BACA JUGA: Hasil AS Roma vs Sassuolo di Liga Italia 2022-2023: Giallorossi Takluk dalam Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah di Olimpico! Berikut 5 Penampilan Terakhir AS Roma: 24 Februari 2023 - Roma 2-0 Salzburg 01 Maret 2023 - Cremonese 2-1 Roma 06 Maret 2023 - Roma 1-0 Juventus 10 Maret 2023 - Roma 2-0 Sociedad 13 Maret 2023 - Roma 3-4 Sassuolo Berikut Pertemuan Terakhir Real Sociedad vs AS Roma: 10 Maret 2023 - Roma 2-0 Sociedad (Liga Eropa) Berikut Prediksi Susunan Pemain Real Sociedad vs AS Roma: Real Sociedad XI (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo; Oyarzabal, Sorloth. Pelatih: Imanol Alguacil AS Roma XI (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Pelatih: Jose Mourinho

