JADWAL Real Sociedad vs AS Roma di Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas pada artikel ini. AS Roma membawa misi untuk mempertahankan keunggulan mereka di kandang Real Sociedad.

Laga Real Sociedad vs AS Roma di leg II 16 besar Liga Eropa 2022-2023 akan berlangsung di Stadion Anoeta pada Jumat 17 Maret 2023 dini hari pukul 03.00 WIB. Jelang laga ini, AS Roma membawa keunggulan dua gol berkat kemenangan 2-0 di leg I 16 besar Liga Eropa 2022-2023 yang berlangsung di Italia.

Terlepas dari hasil bagus yang diraih AS Roma di pertandingan pertama, tim asuhan Jose Mourinho sebenarnya tidak dalam tren bagus. Mereka baru saja menelan kekalahan 4-3 dari Sassuolo di kandang sendiri dalam laga lanjutan Liga Italia 2022-2023.

Jika terlena dan lengah, bukan tidak mungkin, Real Sociedad mampu membalikkan keadaan dengan dukungan publik tuan rumah. Di sepakbola, keunggulan dua gol bukanlah keunggulan yang besar, sehingga AS Roma tetap harus fokus dan waspada.

AS Roma juga tidak memiliki catatan bagus ketika bermain tandang di musim 2022-2023. Dari empat pertandingan tandang terakhir mereka, Gini Wijnaldum cs gagal meraih kemenangan, seri satu kali dan kalah tiga kali.

Catatan ini harus diwaspdai oleh AS Roma jika tidak ingin kalah dan tersingkir dari Liga Eropa 2022-2023 di tangan Real Sociedad. Beruntungnya bagi AS Roma, sang lawan juga sedang dalam tren yang menurun.

Follow Berita Okezone di Google News

Real Sociedad hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Real Mallorca di laga lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Hasil tersebut memberi gambaran jelas tentang tren buruk yang sedang dilalui Carlos Fernandez cs, yang menjalani lima pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Kini, Real Sociedad dihadapkan dengan laga hidup mati melawan AS Roma. Mereka perlu memenangkan pertandingan dan membalikkan defisit dua gol keunggulan AS Roma untuk bisa melaju ke perempatfinal Liga Eropa 2022-2023. Menarik untuk ditunggu, siapa yang akan lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2022-2023. Apakah tuan rumah Real Sociedad atau tim tamu AS Roma? Temukan jawabannya pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 03.00 WIB. BACA JUGA: Meski Menang 2-0 atas Real Sociedad, Jose Mourinho Minta AS Roma Tak Boleh Senang Dulu Berikut Jadwal Real Sociedad vs AS Roma di Liga Eropa 2022-2023: Jumat 17 Maret 2023 - Real Sociedad vs AS Roma pukul 03.00 WIB.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.