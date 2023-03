PREDIKSI skor Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas di sini. Laga tersebut akan digelar di Stadion Falmer, Brighton, Inggris, pada Kamis 16 Maret 2023 pukul 02.30 WIB.

The Seagulls -julukan Brighton & Hove Albion- memiliki peluang besar untuk meraih poin penuh kala menjamu Crystal Palace dalam laga tunda pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. Pasalnya, mereka bakal tampil di hadapan pendukung sendiri dan tentunya tidak ingin dipermalukan The Eagles -julukan Crystal Palace.

Terlebih, Brighton & Hove Albion memiliki catatan yang lebih baik ketimbang Crystal Palace di lima laga terakhir. Tercatat, tim asuhan Roberto De Zerbi itu meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sedangkan Crystal Palace mencatatkan dua kekalahan dan tiga hasil seri dari lima laga terakhir. Catatan tersebut pun dinilai membuat kepercayaan diri Wilfried Zaha dan kolega menurun.

Seharusnya, Alexis Mac Allister cs bisa memanfaatkan kondisi Crystal Palace yang tengah terseok-seok demi menambah pundi-pundi poin mereka di papan klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Diketahui, Brighton & Hove Albion saat ini bertengger di peringkat ketujuh dengan mengoleksi 39 poin.

Namun, Brighton & Hove Albion tidak boleh menganggap remeh Crystal Palace. Meski tengah berada dalam tren negatif, The Eagles tentunya ingin segera mengakhiri rapor merah mereka dan meraih poin penuh kala bertamu ke Stadion Falmer.

Saat ini, Crystal Palace tengah bercokol di posisi ke-12 dengan mengoleksi 27 poin. Anak asuh Patrick Vieira itu diprediksi bakal tampil menggila demi mengakhiri tren negatif mereka.

Melihat dari ulasan di atas, menarik dinantikan siapa yang keluar sebagai pemenang di laga Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace. Okezone memprediksi The Seagulls akan meraih poin penuh dengan skor tipis 2-1 atas The Eagles.

Berikut Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Liga Inggris 2022-2023

Okezone: Brighton & Hove Albion 2-1 Crystal Palace

Whoscored: Brighton & Hove Albion 1-1 Crystal Palace

Sportsmole: Brighton & Hove Albion 3-0 Crystal Palace

Berikut Prediksi Susunan Pemain Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Liga Inggris 2022-2023

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Jason Steele; Joel Veltman, Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupinan; Moises Caicedo, Pascal Grob; Solly March, Alexis Mac Allister, Kaoru Mitoma; Evan Ferguson.

Pelatih: Roberto De Zerbi.

Crystal Palace (4-2-3-1): Vicente Guaita; Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Albert Sambi Lokonga, Cheick Oumar Doucoure; Jordan Ayew, Michael Olise, Eberechi Eze; Wilfried Zaha.

Pelatih: Patrick Vieira.