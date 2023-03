CURAHAN hati Hugo Samir setelah Timnas Indonesia U-20 tersingkir lebih cepat di Piala Asia U-20 2023 akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Kiprah Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia U-20 – langsung terhenti di fase grup.

Hugo Samir menjadi salah satu talenta sepakbola yang tengah naik daun dalam beberapa waktu terakhir. Putra Jacksen F tiago itu berhasil menyita perhatian publik saat debut bersama Timnas Indonesia U-20 di Turnamen Mini Internasional. Berkat hal tersebut, namanya ikut dibawa Shin Tae-yong ke dalam skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023 yang digelar di Uzbekistan.

Sayang, Garuda Nusantara harus angkat koper lebih cepat setelah dipastikan gagal lolos dari grup A. Hugo Samir dan kawan-kawan hanya finis di peringkat tiga klasemen grup A. Kalah head-to-head dari Irak di posisi kedua yang sama-sama memiliki 4 poin.

Sepanjang gelaran Piala Asia U-20, Hugo Samir tampil dengan cukup baik. Pada dua kesempatan yang didapatkan olehnya, Hugo berhasil memberikan kontribusi yang apik untuk timnya. Pemain Persis Solo Junior ini bahkan menyumbangkan satu assist dari satu-satunya gol yang diciptakan Indonesia di ajang ini melalui Hokky Caraka saat mengalahkan Suriah 1-0.

Setelah kegagalannya bersama Garuda Nusantara menembus perempat final, pemain yang berposisi sayap kanan ini mengungkapkan perasaannya melalui laman akun instagramnya @hugosamir28. Hugo merasa bersyukur karena berkesempatan untuk membela Indonesia di ajang internasional.

"Pengalaman sangat berharga untuk saya bisa mengikuti pertandingan International pertama saya. Sangat terharu bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini. Banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan di @afcasiancup. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya," tulis Hugo Samir dalam takarir salah satu unggahannya.

Unggahan ini kemudian mengundang banyak sekali komentar yang mendukung Hugo untuk terus berjuang untuk Indonesia ke depannya. Diantaranya dari pelatih kawakan Liga Indonesia sekaligus ayah Hugo Samir, Jacksen F tiago yang bangga melihat anaknya berjuang untuk Indonesia.

"Hugo pernah gagal masuk Timnas U16 yang lalu. Hugo pernah gagal seleksi Garuda Select. Hugo pernah jalankan skorsing PSSI selama 12 bulan. Hugo pernah gagal berangkat TC Timnas U20 ke Turki/Spanyol. Selama Hugo menjalankan semua itu, keluargamu are always behind your back," Tulis Jacksen F Tiago di kolom komentar.

"Lihat sekitarmu! Lihat kamu berada dimana saat ini! Kamu seorang ‘Petarung & Pemenang’. Sudah tiba saatnya Hugo menikmati perjuanganmu itu dan membuat semua mengalir seperti air. Nobody knows, what we been through. Stay in the right path and always remember ‘The Man in the Mirror’. We are proud of you @nadznadirah. Insyaallah semua lancar ‘Anak sholeh’," lanjutnya.