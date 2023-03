JADWAL Liga Inggris 2022-2023 hari ini, Sabtu 11 Maret 2023 akan dibahas Okezone. Terdapat sejumlah pertandingan menarik Liga Inggris 2022-2023 di pekan ini yang dibuka dengan laga Bournemouth vs Liverpool hingga Crystal Palace vs Manchester City.

Untuk diketahui, Liga Inggris 2022-2023 telah memasuki pekan ke-27. Pada pekan ini, sejumlah tim pun akan saling bersaing untuk merebut kemenangan demi memperbaiki posisi mereka di papan klasemen Liga Inggris 2022-2023.

Saat ini, Arsenal masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 63 poin. Sementara itu, Manchester City di posisi kedua (58 poin), Manchester United di posisi ketiga (49 poin), dan Tottenham Hotspur di peringkat keempat (45 poin).

Adapun untuk tiga tim yang menghuni zona degradasi yakni Everton yang menempati posisi ke-18 dengan 22 poin, Southampton di posisi ke-19 dengan 21 poin, dan Bournemouth di dasar klasemen dengan perolehan 21 poin. Untuk itu, pekan ini akan menjadi kesempatan sejumlah tim dalam memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Untuk laga pertama pada pekan ke-27 Liga Inggris 2022-2023 hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, akan dibuka oleh laga big match antara Bournemouth vs Liverpool mulai pukul 19.30 WIB. Kemudian, dilanjutkan dengan empat laga yang berlangsung secara bersamaan pada pukul 22.00 WIB.

Di antaranya laga antara Leeds United vs Brighton, Everton vs Brentford, Leicester City vs Chelsea, hingga Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest. Keempat laga tersebut bakal digelar mulai pukul 22.00 WIB.

Follow Berita Okezone di Google News

Kemudian laga terakhir pada hari ini akan ditutup oleh laga big match yang menarik untuk disaksikan yakni antara Crystal Palace vs Manchester City mulai pukul 00.30 WIB. Dalam laga ini, The Citizens -julukan Manchester City- memiliki kans untuk menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. Sejumlah tim di atas pun dipastikan akan tampil habis-habisan demi meraih tiga poin. Lantas, siapa sajakah tim yang akan berjaya pada laga pekan ke-27 Liga Inggris 2022-2023 hari ini, Sabtu 11 Maret 2023? Menarik untuk disaksikan. Berikut Jadwal Liga Inggris 2022-2023 Hari Ini: Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 19.30 WIB - Bournemouth vs Liverpool Pukul 22.00 WIB - Leeds United vs Brighton Pukul 22.00 WIB - Everton vs Brentford Pukul 22.00 WIB - Leicester City vs Chelsea Pukul 22.00 WIB - Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest BACA JUGA: Hasil Manchester City vs Newcastle United di Liga Inggris 2022-2023: Menang 2-0, The Citizens Pepet Arsenal! Minggu 12 Maret 2023 Pukul 00.30 WIB - Crystal Palace vs Manchester City

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.