JADWAL Piala Asia U-20 2023 hari ini, Kamis (9/3/2023) sudah dirilis. Ada laga-laga seru yang akan tersaji, di antaranya mempertemukan Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Jepang U-20.

Ya, ajang Piala Asia U-20 2023 terus berlanjut. Hari ini, ada dua pertandingan seru yang akan digelar dalam babak penyisihan grup.

Empat tim di Grup D akan melakoni laga terakhir alias pamungkas. Laga ini tentunya penting karena bakal menentukan langkah mereka untuk melanjutkan perjalanan ke babak perempatfinal.

Sejauh ini, sudah ada 6 tim yang memastikan lolos ke babak perempatfinal. Mereka adalah Uzbekistan, Australia, Korea Selatan, Iran, Irak, dan Yordania. Siapakah tim dari Grup D yang akan menyegel dua tiket tersisa ke perempatfinal?

Tak ayal, laga hari di Piala Asia U-20 2023 dipastikan berjalan seru dan menarik. Ada dua pertandingan yang akan digelar dalam waktu yang sama, yakni pada Kamis (9/3/2023) pukul 19.00 WIB.

Dua pertandingan itu akan mempertemukan Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Jepang U-20 dan Timnas China U-20 vs Timnas Kirgistan U-20. Duel Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Jepang U-20 akan digelar di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan, sementara pertemuan Timnas China U-20 vs Timnas Kirgistan U-20 akan tersaji di Stadion JAR, Tashkent.

Kini, Timnas Jepang U-20 sendiri sedang memucaki klasemen sementara Grup D dengan koleksi 6 poin. Skuad Samurai Biru muda -julukan Timnas Jepang U-20- berhasil menyapu bersih kemenangan di dua laga awal. Mereka mengalahkan China (2-1) dan Kirgistan (3-0).

Sementara itu, di posisi kedua pada klasemen sementara Grup D, ada Timnas China U-20. Mereka sudah mengoleksi 3 poin usai menang 1 kali dan kalah 1 kali. Kemudian, ada Timnas Arab Saudi U-20 dengan poin sama, yakni 3 poin. Timnas Kirgistan U-20 pun menempati dasar klasemen dengan 0 poin. Nantinya, juara Grup D akan berhadapan dengan Yordania U-20 di babak perempatfinal. Sementara itu, runner-up Grup D akan melawan Timnas Korea Selatan U-20. Berikut Jadwal Piala Asia U-20 2023: Kamis, 9 Maret 2023 Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Jepang U-20 – 19.00 WIB Timnas China U-20 vs Timnas Kirgistan U-20 – 19.00 WIB

