SEBANYAK enam laga telah bermain di pekan ke-25 Liga Inggris 2022-2023 yang berakhir pada Minggu (26/2/2023) dini hari WIB. Berbagai hasil menarik pun tercipta, seperti Aston Villa yang menang 2-0 atas Everton dan West Ham United yang sukses mencukur Nottingham Forest 4-0.

Laga Everton vs Aston Villa menjadi pertandingan pembuka pada malam kemarin. Berlangsung di Goodison Park, tim tuan rumah justru tumbang 0-2 dari tim tamu.

Dua gol Villa diciptakan oleh Ollie Watkins dan Emiliano Buendia. Berkat kemenangan atas The Toffees, Villa kini menempati peringkat ke-11 dengan mengumpulkan 31 poin. Sedangkan Everton masuk ke zona degradasi alias turun ke posisi 18.

Lalu pada laga lainnya ada West Ham yang menyambut Nottingham. Pada laga tersebut, West Ham sukses memanfaatkan laga kandang dengan baik.

Sebab tim berjuluk The Hammers itu mampu memukul Nottingham dengan skor telak 4-0. Keempat gol West Ham disumbangkan oleh Declan Rice, Michail Antonio, dan brace Danny Ings.

Berkat kemenangan telak itu, West Ham terlepas dari zona degradasi dan kini bertengger di posisi 16 dengan 23 poin. Sedangkan Nottingham menempati posisi 13 dengan 25 poin.

Selain kedua laga tersebut, ada juga pertandingan Leicester City vs Arsenal, Leeds United vs Southampton, Bournemouth vs Manchester City, dan Crystal Palace vs Liverpool.

Dari laga-laga tersebut, kemenangan 1-0 Arsenal atas Leicester dan Man City yang sukses melibas Bournemouth 4-1 menjadi yang paling disorot. Sebab kedua tim itu tengah bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Saat ini Arsenal memimpin dengan koleksi 57 poin, unggul dua angka dari Man City. Jarak tersebut bisa bertambah dalam waktu dekat ini karena Arsenal masih menyimpan satu laga yang belum dimainkan.

Berikut Hasil Liga Inggris 2022-2023 Semalam:

Everton 0-2 Aston Villa

Leicester City 0-1 Arsenal

West Ham 4-0 Nottingham Forest

Leeds United 1-0 Southampton

Bournemouth 1-4 Manchester City

Crystal Palace 0-0 Liverpool