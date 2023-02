APA itu kepanjangan dari FIFA? Kepanjangan FIFA yaitu Federation Internationale de Football Association (bahasa Prancis) atau dalam bahasa Indonesianya Federasi Sepakbola Internasional.

Menurut Wikipedia yang dikutip pada Minggu (19/2/2023), FIFA merupakan badan pengendali internasional atau induk yang memayungi segala organisasi sepakbola di dunia. FIFA bermarkas di Zurich, Swiss dengan memiliki 211 anggota asosiasi.

Lantas di mana FIFA didirikan? FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904 dan telah merayakan hari jadinya yang ke-100 pada 2004. Pendirian FIFA dipelopori oleh wartawan olahraga Robert Guerin yang juga terpilih menjadi presiden FIFA pertama menjabat selama 2 tahun pada 1904-1906.

Robert Guerin saat itu sering terlibat dalam aktivitas sepakbola karena profesinya. Lalu ia berinisiatif mengumpulkan 7 asosiasi sepakbola di Eropa untuk membuat Undang-Undang Dasar dan statuta FIFA.

Ketujuh asosiasi tersebut adalah Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Ketujuh negara asosiasi itu menyepakati Undang-Undang Dasar Organisasi, dan statuta FIFA yang pertama.

Tujuan utama dibentuknya FIFA adalah untuk mempromosikan permainan sepakbola, membina hubungan persahabatan antar asosiasi nasional, menyusun peraturan dan ketentuan sekaligus memastikan penegakannya, serta mengatur sepakbola profesional yang bersifat global.

Selain itu, FIFA juga bertanggungjawab untuk mengembangkan sport sain dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola internasional. Salah satunya adalah Piala Dunia yang FIFA adakan secara rutin setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930.

FIFA juga mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, dan menerbitkan daftar Peringkat Dunia FIFA setiap bulannya.

Sementara itu, peraturan sepakbola ditetapkan oleh IFAB (International Football Association Board), yang terdiri dari empat wakil dari FIFA dan masing-masing satu wakil dari The FA, The Scottish FA, Football Association of Wales, dan Irish Football Association.