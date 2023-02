HASIL Liga Inggris 2022-2023 semalam, Sabtu (11/2/2023) dan Minggu (12/2/2023) dini hari WIB, akan Anda ketahui dalam artikel ini. Leicester City sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-1, sementara Bournemouth mampu menahan imbang Newcastle United 1-1.

Pekan ke-23 Liga Inggris 2022-2023 telah digelar pada Sabtu (11/2/2023) malam WIB dan Minggu (12/2/2023) dini hari WIB. Total, terdapat tujuh pertandingan yang tersaji.

Berawal dari Leicester City vs Tottenham Hotspur, The Foxes -julukan Leicester City- berhasil meraih poin penuh setelah melibas The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- dengan skor 4-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Rodrigo Bentancur (14’), James Maddison dan kolega mampu bangkit dan membalikkan keadaan.

Empat gol Leicester City yang bersarang di gawang Fraser Forster lahir lewat Nampalys Mendy (23’), James Maddison (25’), Kelechi Iheanacho (45+4’), dan Harvey Barnes (81’). Selain Leicester City, Wolverhampton Wanderers juga berhasil meraih kemenangan di pekan ke-23 ini.

Bersua Southampton, Wolves -julukan Wolverhampton Wanderers- berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Dua gol kemenangan Wolves dicetak lewat bunuh diri Jan Bednarek (72’) dan Joao Gomes (87’), sementara satu gol Southampton dibukukan oleh Carlos Jonas Alcaraz (24’).

Sementara itu, Chelsea mendapatkan lawan berat yakni West Ham United. Tim asuhan Graham Potter harus puas berbagi poin dengan The Hammers -julukan West Ham United- setelah bermain imbang 1-1.

Follow Berita Okezone di Google News

Tak hanya Chelsea, Newcastle United juga gagal meraup poin penuh di pekan ini. Pasalnya, The Magpies -julukan Newcastle United- ditahan imbang Bournemouth dengan skor yang sama yakni 1-1. Tim papan atas Liga Inggris 2022-2023 lainnya yakni Arsenal juga tak mampu meraih tiga poin di pekan ini. Sebab, mereka gagal menang di kandang sendiri usai ditahan Brentford dengan skor 1-1. Berikut Hasil Liga Inggris 2022-2023 Semalam Sabtu, 11 Februari 2023 West Ham United 1-1 Chelsea Arsenal 1-1 Brentford Crystal Palace 1-1 Brighton & Hove Albion Fulham 2-0 Nottingham Forest Leicester City 4-1 Tottenham Hotspur Southampton 1-2 Wolverhampton Wanderers Minggu, 12 Februari 2023 Bournemouth 1-1 Newcastle United