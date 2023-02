PELATIH Timnas Indonesia U-20, Shin Tae-yong dapat wejangan dari legenda sepakbola Indonesia, Peri Sandria. Menurut Peri Sandria, pelatih asal Korea Selatan itu harus jeli dalam memilih pemain untuk Piala Dunia U-20 2023.

Hal tersebut ditujukan agar Timnas Indonesia U-20 tampil menggila di turnamen yang bakal digelar di Tanah Air itu. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U-20 2023 akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang.

Hingga saat ini, sudah ada 15 negara yang memastikan tiket tampil di Indonesia dari total 24 peserta. Ke-15 negara tersebut yakni Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Brazil, Uruguay, Kolombia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Israel, Italia dan Slovakia.

Sebelum Piala Dunia U-20 2023, Peri Sandria memberikan saran atau masukkan kepada Shin Tae-yong. Ia meminta juru taktik asal Korea Selatan itu agar lebih selektif dalam memilih para pemain. Sebab, agar Timnas Indonesia U-20 bisa tampil memukau di turnamen tersebut.

"Shin Tae-yong mesti jeli memilih pemain dan menentukan taktik di lapangan," tegas Peri Sandria, dikutip dari ANTARA, Sabtu (11/2/2023).

Peri Sandria mengatakan hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, eks penyerang Timnas Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 1991 itu menilai kualitas pemain akan menentukan langkah Skuad Garuda Muda di Piala Dunia U-20 2023 yang diikuti oleh tim-tim kuat.

Kendati begitu, Peri Sandria tetap percaya terhadap skuad Timnas Indonesia U-20 yang ada saat ini yang mampu tembus ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Ia pun berharap Shin Tae-yong tak merubah total komposisi pemain di skuadnya. "Saya melihat anak-anak yang lolos ke Piala Asia U-20 kemarin itu sudah cukup bagus. Kalau bisa pemainnya tidak banyak berubah lagi. Harus belajar dari pengalaman," ujar Peri Sandria, Sebagai informasi tambahan, Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) untuk persiapan Piala Asia U-20 2023 di Jakarta yang berlangsung pada 1-28 Februari 2023. Sementara itu, Piala Asia U-20 2023 bakal dihelat pada 1-18 Maret 2023 di Uzbekistan. Di Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup A bersama Uzbekistan, Irak dan Suriah. Marselino Ferdinan dkk akan melawan Irak pada 1 Maret, bentrok Suriah pada 4 Maret, dan menantang tuan rumah Uzbekistan pada 7 Maret 2023.