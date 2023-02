PENYEBAB Carlo Ancelotti tertarik tangani Timnas Brasil dan tinggalkan Real Madrid. Sang juru taktik asal Italia dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Brasil (CBF) untuk kontrak tiga tahun.

Menurut kabar dari ESPN Brasil pada Jumat (10/2/2023) malam WIB, Ancelotti akan dikontrak mulai 2023 hingga musim panas 2026. Tujuannya adalah tampil di Piala Dunia 2026, yang bakal dihelat di tiga negara Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Don Carlo nampaknya masih akan menjabat di Real Madrid hingga musim ini berakhir. Namun demikian, menarik untuk dikulik mengapa sang pelatih asal Italia memutuskan untuk menerima pinangan Timnas Brasil selagi kontraknya di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga 2024.

Salah satu hal yang melatarbelakangi keputusannya mungkin adalah Ancelotti menyadari dirinya telah di pengujung karier kepelatihan. Don Carlo sudah berusia 63 tahun dan sepanjang kariernya, dia sudah memenangkan banyak trofi prestisius bersama klub-klub top sekaliber Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea, dan Bayern Munich.

Carlo Ancelotti sudah pernah memenangkan trofi Liga Champions empat kali, dengan yang terbaru adalah pada musim 2021-2022 lalu untuk Real Madrid. Itu adalah trofi Liga Champions keduanya bersama Los Blancos – julukan Real Madrid – sedangkan dua lainnya diraih saat menangani AC Milan.

Ancelotti juga telah meninggalkan jejak di setiap negara yang disinggahinya dengan meraih trofi liga domestik. Dia pernah menjuarai Liga Italia, Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Jerman, dan yang terbaru adalah Liga Spanyol pada musim 2021-2022 lalu bersama Real Madrid.

BACA JUGA:Carlo Ancelotti Sepakat Tangani Timnas Brasil

Dengan pencapaian ini, meraih trofi Piala Dunia akan mempermanis kariernya sebagai pelatih. Layaknya Lionel Messi sebelum Piala Dunia 2022 lalu, Ancelotti nampaknya hanya perlu memenangkan trofi Piala Dunia untuk menahbiskan dirinya sebagai pelatih terbaik sepanjang masa.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

Lalu, mengapa Timnas Brasil? Bukan hal yang aneh jika dia memilih salah satu negara sepakbola terkuat di dunia. Selecao – julukan Timnas Brasil – merupakan juara dunia tersering dengan meraih lima trofi. Namun sayang, trofi Piala Dunia terakhir yang mereka rayakan adalah pada 2002 lalu. Timnas Brasil telah melalui krisis sejak saat itu dengan selalu gagal mencapai final. Sekali waktu, Selecao mencapai semifinal pada Piala Dunia 2014 yang diadakan di rumah mereka. Namun, Brasil dihancurkan Jerman dengan skor telak 1-7 di partai semifinal tersebut. Selain itu, Ancelotti mengenal dengan baik skuad Timnas Brasil dengan adanya sejumlah pemain Real Madrid di sana. Sebut saja Vinicius Junior, Rodrygo Goes, dan Eder Militao. Ada pula mantan anak asuhnya di Real Madrid, Casemiro, yang baru pindah ke Manchester United pada musim panas 2022 lalu. Jadi, jika benar Carlo Ancelotti menerima pinangan Timnas Brasil hingga 2026, maka kemungkinan besar hanya ada satu hal yang ada di benaknya, yaitu menjuarai Piala Dunia 2026. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Don Carlo bersama Selecao selama tiga tahun ke depan.