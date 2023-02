CARLO Ancelotti sepakat tangani Timnas Brasil. Sang pelatih asal Italia akan segera meninggalkan Real Madrid setelah menyepakati kontrak berdurasi tiga tahun dengan Federasi Sepakbola Brasil (CBF).

Kabar ini dirilis oleh ESPN Brasil pada Jumat (10/2/2023) malam WIB. Carlo Ancelotti dikabarkan mencapai kesepakatan mengenai kontrak mulai 2023 hingga 2026 mendatang.

Pelatih yang akrab disapa Don Carlo tersebut dikabarkan telah mengatakan persetujuannya kepada CBF. Sebelumnya, CBF dikabarkan telah menemui Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengenai potensi menggaet Ancelotti.

Masih dilansir dari kabar ESPN Brasil, kesepakatan ini masih belum diumumkan kepada publik. Namun demikian, para pemain asal Brasil di Real Madrid, yaitu Vinicius Junior, Eder Militao, dan Rodrygo Goes, disebut sudah mengetahui mengenai hal ini.

Namun demikian, masih belum diketahui tentang kapan Carlo Ancelotti mulai menjabat. Sebelumnya, menurut media Brasil, GE Globo, CBF siap menunggu hingga musim 2022-2023 ini berakhir untuk Ancelotti.

Sang pelatih berusia 63 tahun memang sudah lama dikaitkan dengan jabatan kepelatihan di Timnas Brasil sejak Piala Dunia 2022. Pelatih terdahulu, Tite, mengundurkan diri setelah Selecao – julukan Timnas Brasil – disingkirkan Kroasia karena kalah adu penalti di perempatfinal.

Namun, Ancelotti bukanlah satu-satunya nama yang pernah dikaitkan dengan posisi ini sebelumnya. Ada pula Jose Mourinho dan Luis Enrique, namun eks pelatih AC Milan dan Chelsea ini nampaknya lebih konkret. Sementara itu, Los Blancos – julukan Real Madrid – tentu diharuskan mencari penggantinya. Pada saat ini, ada beberapa nama besar yang menganggur, termasuk sang mantan pelatih Zinedine Zidane. Selain itu, ada pula Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino. Legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, juga bisa dipertimbangkan. Pada saat ini, dia menukangi tim junior Castilla. Pada saat ini, skuad Real Madrid sendiri masih fokus untuk menyelesaikan musim. Terdekat, mereka akan menghadapi Al Hilal di final Piala Dunia Antarklub, Minggu 12 Februari 2023 dini hari WIB.