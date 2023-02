PREDIKSI skor Cadiz vs Girona di Liga Spanyol 2022-2023 menarik diulas. Sebab, laga yang akan digelar di Stadion Nuevo Mirandilla, pada Sabtu, 11 Februari 2023 pukul 03.00 WIB ini dipastikan berjalan seru dan menarik.

Ya, Cadiz dan Girona akan melanjutkan perjalanannya di pentas Liga Spanyol. Pada pekan ke-21 ini, Cadiz pun akan menjamu Girona.

Kedua tim sama-sama tak bisa tampil konsisten dalam jalur kemenangan belakangan ini. Cadiz sendiri hanya menang dua kali dalam 5 laga terakhir yang dijalani.

Sementara itu, dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan dan 1 lagi imbang. Dalam pertandingan teranyar yang dilakoni, Cadiz menelan kekalahan telak dari Athletic Bilbao dengan skor 1-4.

Alhasil, Cadiz kini terpuruk di klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023. Mereka menempati urutan ke-18 dengan koleksi poin baru 19 angka dari 20 laga yang sudah dijalani.

Lalu, bagaimana dengan Girona? Sama seperti Cadiz, Girona juga baru dua kali menang dalam 5 laga terakhir yang dilakoni. Tiga laga lainnya berakhir dengan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang.

Namun, perihal posisi di klasemen, Girona lebih baik dari Cadiz. Mereka kini menempati urutan ke-11 dengan koleksi poin 24 angka.

Tak ayal, Cadiz tampaknya perlu waaspada dalam laga ini jika mereka hendak bangkit dari keterpurukan. Apalagi, Girona sukses meraih kemenangan di laga teranyarnya di Liga Spanyol 2022-2023. Melawan Valencia, Girona menang tipis dengan skor 1-0. Borja Garcia pun jadi pahlawan kemenangan Girona dalam laga tersebut. Dengan kondisi di atas, duel Cadiz vs Girona akan sangat sayang untuk dilewatkan. Sebab, kedua tim akan sama-sama tampil apik demi dongkrak posisi di klasemen. Laga ini pun diprediksi Okezone akan berakhir dengan skor imbang 2-2. Berikut Prediksi Skor Cadiz vs Girona: Okezone: Cadiz 2-2 Girona Sportsmole: Cadiz 1-1 Girona Sportskeeda: Cadiz 1-1 Girona Berikut 5 Penampilan Terakhir Cadiz: 7 Januari 2023 – Liga Spanyol: Valencia 0-1 Cadiz 17 Januari 2023 – Liga Spanyol: Cadiz 1-1 Elche 22 Januari 2023 – Liga Spanyol: Sevilla 1-0 Cadiz 28 Januari 2023 – Liga Spanyol: Cadiz 2-0 Mallorca 4 Februari 2023 – Liga Spanyol: Athletic Bilbao 4-1 Cadiz Berikut 5 Penampilan Terakhir Girona: 8 Januari 2023 – Liga Spanyol: Espanyol 2-2 Girona 14 Januari 2023 – Liga Spanyol: Girona 2-1 Sevilla 22 Januari 2023 – Liga Spanyol: Villarreal 1-0 Girona 28 Januari 2023 – Liga Spanyol: Girona 0-1 Barcelona 5 Februari 2023 – Liga Spanyol: Girona 1-0 Valencia Berikut 5 Pertemuan Terakhir Cadiz vs Girona: 20 Maret 2017 – Seguna Division: Girona 1-2 Cadiz 15 September 2019 – Seguna Division: Cadiz 2-0 Girona 18 Juli 2020 – Seguna Division: Girona 2-1 Cadiz 16 Januari 2021 – Copa del Rey: Girona 2-0 Cadiz 15 Januari 2022 – Liga Spanyol: Girona 1-1 Cadiz Berikut Prediksi Susunan Pemain Cadiz vs Girona: Cadiz: Ledesma; Carcelen, Hernandez, Mbaye, Espino; Bongonda, Escalante, Fali, Alcaraz, Ocampo; Lozano Girona: Gazzaniga; Martinez, Bueno, Espinosa, Gutierrez; Martin, A Garcia, Romeu, Villa; B Garcia, Castellanos