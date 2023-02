SEBANYAK 5 pesepakbola asal Zimbabwe yang pernah bermain di Liga Inggris akan dibahas dalam artikel ini. Negara yang berlokasi di Afrika bagian selatan ini sangat sedikit melahirkan pemain-pemain hebat dalam sepakbola.

Bahkan, Timnas Zimbabwe pun juga selalu gagal dalam berbagai ajang besar dan tidak pernah tampil di Piala Dunia. Jangankan Piala Dunia, pada Piala Afrika saja mereka kesulitan untuk mengejar prestasi.

Kendati demikian, terdapat sejumlah pesepak bola asal Zimbabwe yang sebenarnya pernah berkarier di Liga Inggris. Salah satunya pun populer sebagai legenda klub raksasa Liga Inggris, lantas siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Asal Zimbabwe yang Pernah Bermain di Liga Inggris

5. Jordan Zemura





Jordan Zemura saat ini masih berumur 23 tahun dan menjadi salah satu pemain yang berkarier di Liga Inggris. Meski lahir di Inggris, Zemura memilih untuk berseragam Timnas Zimbabwe, negara asal kedua orang tuanya.

Zemura merupakan pemain lulusan akademi Bournemouth. Ia termasuk sebagai salah satu pemain Bournemouth dan telah tampil sebanyak 14 pertandingan di Liga Inggris 2022-2023.

4. Marvelous Nakamba





Marvelous Nakamba merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Ia pernah berkarier di Liga Inggris berseragam Aston Villa sejak 2019 dan menjadi tumpuan tim di musim perdananya.

Akan tetapi, ia mulai kehilangan tempat di skuad utama pada musim keduanya di Aston Villa. Hingga akhirnya pada 2022-2023, Nakamba gagal mendapat kepercayaan dan dipinjamkan ke Luton Town di divisi Championship.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

3. Brendan Galloway

Walau berasal dari Zimbabwe, Brendan Galloway sempat memperkuat Timnas Inggris pada kategori usia. Tetapi perjalanannya tak lama setelah pada 2021 ia lebih memilih memperkuat tanah kelahirannya yakni Zimbabwe. Galloway sendiri pernah berkarier di Liga Inggris. Ia sempat membela Everton dari 2014-2019. Sayangnya, ia minim mendapat kesempatan bermain dan hanya mencatatkan 21 pertandingan saja. Saat ini, Galloway diketahui tengah memperkuat Plymouth Argyle di divisi ketiga Liga Inggris. 2. Peter Ndlovu Peter Ndlovu merupakan legenda sepakbola Zimbabwe. Ia pernah hampir mengantarkan Zimbabwe lolos ke Piala Dunia 1994, namun sayang takdir berkata lain. Total, Ndlovu menorehkan 38 gol dari 100 pertandingan bersama Timnas Zimbabwe. Ndlovu juga pernah berkarier di Liga Inggris bersama Coventry City. Selama membela Coventry City, ia tampil sebanyak 154 pertandingan dan mengoleksi 34 gol. Dengan hasil itu, Ndlovu merupakan pemain sepakbola asal Zimbabwe yang paling gacor di Liga Inggris. 1. Benjani Mwaruwari

Terakhir dalam daftar kali ini adalah Benjani Mwaruwari. Mwaruwari merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Mwaruwari pernah berkarier di Liga Inggris dan membela Manchester City selama 2,5 tahun. Ia juga sempat membela Portsmouth untuk dua musim. Benjani Mwaruwari merupakan salah satu pilar penting Portsmouth ketika menjadi juara Piala FA 2007-2008. Selain Manchester City dan Portsmouth, Mwaruwari juga pernah membela tim-tim Liga Inggris lain seperti Blackburn Rovers dan Sunderland.