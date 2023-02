PEP Guardiola yakin Manchester City tak bersalah atas pelanggaran finansial dan peringatkan ke-19 klub lain di Liga Inggris. Ke-19 klub lain Liga Inggris sebelumnya menuntut hukuman berat untuk Manchester City.

The Citizens โ€“ julukan Manchester City โ€“ menjadi perbincangan hangat setelah dituntut lebih dari 100 pelanggaran finansial oleh Premier League selaku operator Liga Inggris. Atas masalah ini, mereka pun terancam mendapatkan hukuman berat, mulai dari denda, pengurangan poin, hingga didegradasi dan pencopotan gelar.

Tak ayal, kabar ini pun mengguncang kubu Etihad Stadium, termasuk rumor bahwa pelatih dan para pemain bisa hengkang. Namun demikian, Pep Guardiola mengklaim bahwa dirinya akan tetap melatih Manchester City dan menaruh kepercayaan kepada klubnya.

โ€œSaya tidak akan bergerak dari kursi ini, saya ingin tetap di Manchester City, jauh lebih dari sebelumnya. Saya yakin itu 100 persen,โ€ kata sang pelatih asal Spanyol, dikutip dari laporan jurnalis Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

โ€œOrang-orang di Manchester City tidak akan berbohong kepada saya. Lihatlah apa yang terjadi kepada UEFA, kami tidak melakukan apa pun yang salah. Mengapa saya tidak boleh memercayakan orang-orang saya?โ€ tanya Guardiola.

Guardiola memberi peringatan kepada ke-19 klub lainnya di Premier League yang menginginkan The Citizens untuk dihukum hingga degradasi. Dia menyarankan mereka agar berhati-hati.

โ€œKe-19 klub Premier League telah menyebabkan preseden. Yang mereka lakukan [para rival] kepada kami, berhati-hatilah dengan itu. Banyak klub yang bisa membuat saran dan ada banyak klub yang bisa dituduh, seperti yang telah dituduhkan kepada kami kali ini,โ€ lanjutnya. Sang pelatih berusia 52 tahun percaya diri bahwa Manchester City tidak bersalah. Dia juga menegaskan lebih percaya kata-kata orang di Manchester City ketimbang ke-19 klub Premier League yang lainnya. โ€œSaya yakin sepenuhnya bahwa kami tidak bersalah, lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Akankah kami berhenti? Sejak Abu Dhabi mengambil alih klub, memang selalu seperti ini,โ€ tandasnya. โ€œDi antara ke-19 tim lain di Premier League atau klub saya, saya mengandalkan orang-orang di City. Man City pernah membuktikan diri tidak bersalah dalam kasus UEFA. Mengapa saya tidak bisa berpikir seperti itu sekarang ketika tidak ada kesalahan?โ€ pungkas Guardiola.