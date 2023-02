LANYALLA Mattalitti sampaikan visi-misinya secara terang-terangan kepada Asprov PSSI. Calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 tersebut akan menyampaikannya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 7 Februari 2023.

Dengan tajuk “Asprov PSSI Strategic Role, LaNyalla Vision”, acara ini bakal dihadiri oleh tiga orang pembicara, yaitu Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Dr. Ria Lumintuarso, M.Si., Ketua PSSI Asprov Jabar, Tommy Apriantono M.SC., PH.D. dan FIFA Dev/Football Consultant, Jeysing MuthiahBA.

Acara ini juga rencananya bakal dihadiri para pimpinan Asprov PSSI seluruh Indonesia. Mereka akan mendengarkan secara langsung tentang visi dan misi LaNyalla Mattalitti jelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

"Seperti yang selalu saya tegaskan, sepakbola itu jangan banyak teori, karena untuk sepakbola itu harus bekerja, karena memang saya ingin membangun sepakbola Indonesia, jadi saya kasih tau apa saja yang mau saya kerjakan, " kata LaNyalla dalam rilis yang diterima oleh MNC Portal Indonesia, Minggu (5/2/2023).

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketum PSSI periode 2015-2016 tersebut menyampaikan visinya tentang pengembangan sepakbola Tanah Air. Dia fokus bekerja untuk pengembangan sepak bola di bawah komando Asprov. LaNyalla menyebut visi yang dicanangkan adalah 'Football (Technical) Development alias pengembangan sepakbola.

Beberapa poin yang disampaikan LaNyalla di antara lain adalah pertembuhan positif untuk Youth & Amateur Football sebagai poin pertamanya. Yang kedua, adalah tentang kapasitas tinggi bagi Asprov dalam pengelolaan kompetisi Liga 3 dan Youth.

"Kita harus genjot kapasitas tinggi bagi football administrator (match commissioner, club officer). Kami juga akan berikan subsidi finansial kepada Asprov di tahun pertama. Untuk tahun kedua kita lihat kinerja para Asprov. Jadi pembinaan di lini Asprov akan hidup dan bergeliat,"ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional itu.

Tak berhenti di situ, Liga 1 dan Liga 2 juga memiliki program kerja sendiri. Dia memiliki dua hal yang menjadi fokus perhatian di sini.

Dalam hal pengembangan sepakbola, LaNyalla mencanangkan visi yang disebutnya 'Football - Kualitas Kompetisi'. Ada empat poin yang ditekankan yakni top-class professional competition in Asia, integrity, fair-play & discipline as a key development determinants.

"Dalam hal pengembangan industri sepakbola, saya memiliki visi yang saya sebut club financially stable and growth dan leverage of league value. Saya sudah buat timnya. Tinggal kita eksekusi bersama dengan masyarakat bola," jelas Senator asal Jawa Timur itu.

Untuk Liga 2, LaNyalla menyebut visinya untuk mengembangkan sepakbola (football development). "Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian yakni sistem kompetisi yang dijalankan dengan kualitas setara Liga 1 dan klub harus menjalani proses penguatan kapasitas teknis (sepakbola) dan bisnis.

Sedangkan untuk industri-industri, LaNyalla jugamenjamin terciptanya iklim kompetisi sehat dan fair yang memungkinkan industri sepakbola tumbuh di Liga 2. Klub-klub diharapkan bisa memiliki finansial yang stabil, mandiri serta bertumbuh.