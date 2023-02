PEMAIN anyar Persija Jakarta, Witan Sulaeman menyempatkan waktu untuk memperkenalkan diri dan menyapa The Jakmania -pendukung Persija Jakarta. Perkenalan sekaligus sapaan Witan itu dilakukan 20 menit menjelang laga lanjutan Liga 1 2022-2023 antara Persija Jakarta kontra Rans Nusantara FC.

Witan selaku pemain baru Persija Jakarta memperkenalkan diri di hadapan The Jakmania jelang laga kontra RANS Nusantara FC. Tak lupa, ia menunjukkan jerseynya yang bernomor punggung 78 ke para suporter Persija Jakarta.

Dengan dipenuhi kebahagiaan, The Jakmania pun turut memberikan apresiasi untuk Witan Sulaeman. The Jakmania kompak bertepuk tangan dan menyoraki Witan dengan ucapan selamat datang.

Pada kesempatan itu, Witan Sulaeman memberikan sambutannya di depan The Jakmania. Pemain berusia 21 tahun itu nampak sumringah dan menyapa para Jakmania.

"The Jak!! (teriak). Hallo saya Witan Sulaeman pemain baru Persija Jakarta. Terima kasih banyak untuk The Jakmania atas sambutan yang luar biasa kepada saya dan keluarga saya," ungkap Witan Sulaeman kepada The Jakmania di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Jumat (3/2/2023).

"Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mari kita para pemain, The Jakmania untuk berjuang dan berproses. Semoga, Persija Jakarta bisa menjadi juara Liga Indonesia," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta resmi memboyong Witan Sulaeman pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023 kemarin. Penggawa Timnas Indonesia itu mendapatkan kontrak dari Persija Jakarta dengan durasi 3,5 tahun. Witan sebelumnya berkarier di Eropa bersama AS Trencin sejak Agustus 2022 lalu. Kini, pemain andalan Shin Tae-yong itu pun resmi merumput di Indonesia bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Sebagai informasi, Persija Jakarta akan melawan RANS Nusantara FC di lanjutan Liga 1 2022-2023. Pertandingan tersebut bakal digulirkan pada Jumat (3/2/2023) pukul 15.30 WIB di Stadion Patriot Candrabhaga.