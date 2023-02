MARC Klok disebut sebagai David Beckham versi Indonesia oleh media asing. Seperti yang diketahui, gelandang Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Marc Klok sedang dalam performa terbaiknya di Liga 1 2022-2023.

Sepanjang Liga 1 musim ini, Klok telah mencetak 5 gol dan 2 assist. Performa apiknya juga membawa Persib bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan unggul satu poin dari Persija Jakarta dan PSM Makassar.

Selain karena performanya yang sedang bagus, nama Marc Klok baru-baru ini juga mencuri perhatian netizen Indonesia. Bukan karena gol, assist atau penampilannya di lapangan, namun Marc Klok disorot oleh media asing dan disebut sebagai David Beckham Indonesia.

Bahkan Marc Klok diundang untuk mengisi podcast dari media asing bernama 433.

Sebagai informasi, 433 adalah akun media asing yang membahas tentang dunia sepakbola. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe dan lain sebagainya rutin tampil dalam akun instagram yang memiliki 59,9 juta followers itu.

Menariknya Marc Klok, menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di media 433 itu. Bahkan ia disebut sebagai Beckham-nya Indonesia.

“He’s the Beckham from Indonesia @marcklok is a superstar in Asia and he tells it all in our latest podcast” tulis akun instagram @433 di caption pada unggahan dengan foto Marc Klok, Jumat (3/2/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Postingan ini lantas mengundang banyak komentar dari netizen Indonesia. Seperti akun @aditiapr***sh6_ yang mengatakan “Ah gila masuk 433, gokil marcklok. Jangan-jangan admin nya orang Bandung nih wkwk”. Selain itu rekan-rekan pesepakbola yang pernah berkiprah di liga Indonesia juga turut meramaikan kolom komentar postingan ini. Pemain naturalisasi, Ilja Spasojevic memberikan komentar dengan memberikan emoticon bendera merah putih. Selain itu ada mantan rekan Klok di PSM, Aaron Evans juga memberikan komentar dengan mengatakan “My boy @marcklok”. Tentu hal wajar jika nama Marc Klok disebut sebagai David Beckham Indonesia. Selain karena posisi bermainnya, cara kedua pemain mengeksekusi tendangan bebas juga sangat baik. Bahkan Klok secara terang-tengan mengakui David Beckham adalah idolanya dalam video wawancara yang diunggah di channel youtube Persib. Klok juga pernah mencetak gol indah dari tendangan bebas yang mirip dengan tendangan bebas ala David Beckham saat Persib menekuk Persipura Jayapura pada pekan 26 Liga 1 2021-2022. Disorotnya Marc Klok oleh media asing tentu memiliki dampak yang baik untuk dunia sepakbola Indonesia. Terutama adalah memperkenalkan sepakbola Indonesia ke kancah internasional. Demikianlah kisah Marc Klok disebut sebagai David Beckham versi Indonesia oleh media asing.