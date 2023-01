ALASAN terbesar kenapa kemampuan passing Lionel Messi tidak masuk akal akan dibahas pada artikel kali ini. Lionel Messi merupakan momok yang menakutkan di lapangan hijau.

Sejak masih muda, ia sudah ahli dalam dribbling bola dan juga memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, La Pulga โ€“ julukan Lionel Messi โ€“ kini semakin sempurna dengan tak hanya mencetak gol saja namun juga memulai serangan.

Hal ini dibuktikan dari kemampuan passing-nya yang sangat jenius bahkan tak masuk akal. Lantas, apa alasan terbesar kenapa kamampuan Lionel Messi tidak masuk akal?

Disebut tak masuk akal karena peraih trofi Piala Dunia 2022 bersama Argentina ini pernah melakukan passing yang berbuah assist baginya hanya dalam waktu 4 detik saja. Hal ini tentu membuatnya menyandang predikat peraih assist tercepat dalam sejarah PSG.

Bahkan hingga saat ini, koleksi assist pemain yang dibesarkan oleh Barcelona ini telah menyentuh angka 388 assist. Jumlah tersebut jauh di atas Thomas Muller yang saat ini baru mencetak 294 assist.

Kemampuan passing yang dilakukan oleh Lionel Messi memang mengundang decak kagum. Hal ini rupanya mengundang rasa penasaran para peneliti untuk mencari tahu di balik kehebatan Lionel Messi dalam bermain sepakbola.

Melansir dari laman National Library of Medicine, dalam sebuah jurnal berjudul Can Lionel Messiโ€™s Brain Slow Down Time Passing? yang ditulis oleh Sajad Jafari dan Leslie Samuel Smith mengungkapkan Lionel Messi memiliki sistem saraf yang bisa berjalan lebih lambat dari pemain lainya.

Singkatnya Messi seolah memiliki sistem saraf yang membuatnya seolah-olah bisa memperlambat waktu. Sehingga ia seakan melihat lawan berjalan lebih lambat daripada yang dilihat oleh orang lain. Dengan demikian ia bisa mengambil keputusan dengan cepat sebelum pemain lawan. Kondisi ini bisa terjadi dengan kemungkinan adanya interaksi antara neuron dan struktur jaringan saraf yang memainkan peran tersebut.