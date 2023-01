PUJI Victor Osimhen, Jose Mourinho sayangkan kebiasaan buruk sang striker Napoli. Pelatih AS Roma itu menyebut Victor Osimhen selevel dengan Didier Drogba, namun sayang suka melakukan diving.

Mourinho melemparkan komentarnya tersebut setelah AS Roma ditekuk dengan skor 1-2 oleh Napoli di laga lanjutan Liga Italia 2022-2023, yang berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Senin 30 Januari 2023 dini hari WIB. Victor Osimhen membuka skor di laga itu sebelum disamakan oleh Stephan El Shaarawy. Sayang bagi Roma, Giovanni Simeone muncul sebagai pahlawan Napoli lewat golnya dan memastikan kemenangan 2-1.

Gol dan penampilan Osimhen di laga tersebut begitu apik hingga membuat Mourinho terkesima. Dia menyamakan bintang asal Nigeria itu dengan mantan anak asuhnya di Chelsea, Didier Drogba, namun menyayangkan kebiasaannya melakukan diving.

โ€œDia (Osimhen) berada di level yang sama dengan Drogba, tapi Didier tidak melakukan diving,โ€ kata Mourinho, dilansir dari Football Italia, Selasa (31/1/2023).

Mourinho bahkan mengaku bakal membeli Osimhen jika dirinya melatih di tim yang punya banyak duit. Pelatih berkebangsaan Portugal ini juga menilai bomber berusia 24 tahun itu sudah layak bermain di Liga Inggris. Namun dengan catatan dia harus berubah untuk tidak sering melakukan diving.

โ€œJika Victor berubah, itu bagus. Saya akan membelinya jika saya berada di klub dengan banyak uang. Namun, jika dia pergi ke Inggris suatu hari nanti, dia perlu berubah, karena di Italia mereka masih tahan dengan perilaku seperti ini, sedangkan di Liga Inggris, mereka akan bersikap keras,โ€ ungkapnya.

Lebih lanjut, pelatih yang punya julukan The Special One itu juga mengaku telah memberikan wejangan kepada Osimhen. Hal itu dilakukan Mourinho setelah pertandingan antara Napoli kontra AS Roma berakhir.

โ€œSaya bilang kepadanya bahwa dia mencetak gol yang luar biasa dan perlu berhenti melakukan diving. Golnya fantastis, dia melakukan hal yang sama ketika kami bertemu awal musim ini. Dia adalah pemain yang fantastis. Tapi dia tidak boleh diving,โ€ tutup pelatih berusia 60 tahun tersebut.