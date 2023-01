HASIL Napoli vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Il Partenopei -julukan Napoli- berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan Giallorossi -julukan AS Roma- dengan skor tipis 2-1.

Laga tersebut tersaji di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia, pada Senin (30/1/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Napoli tercipta lewat aksi Victor Osimhen (17’) dan Giovanni Simeone (86’), sementara satu gol AS Roma lahir lewat Stephan El Shaarawy (75’).

Dengan kemenangan itu, Napoli kian nyaman di puncak klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan torehan 53 poin. Mereka unggul 13 poin dari Inter Milan yang bertengger di peringkat kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu pertandingan dimulai, Napoli langsung tak membuang waktu. Mereka bahkan nyaris memimpin saat laga baru berjalan lima menit. Sayang, tendangan Khvicha Kvaratskhelia dapat dihalau kiper Roma, Rui Patricio.

Napoli kemudian berhasil memimpin pada menit ke-17. Victor Osimhen mampu mengendalikan bola dengan baik, sebelum melepaskan tendangan voli untuk mencetak gol.

Setelah itu, tim berjuluk I Partenopei tersebut dapat menguasai aliran bola. Mereka bahkan nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Sayang, sepakan Piotr Zielinski belum menemui sasaran.

Roma sendiri bukan tanpa peluang. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Hanya saja, tembakan keras dari kaki Lorenzo Pellegrini belum menemui sasaran.

Memasuki fase akhir babak pertama, Napoli kembali mengancam. Osimhen bahkan hampir mencetak gol kedua. Namun, babak pertama usai dengan keunggulan Napoli, 1-0.

Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, Jose Mourinho berusaha meningkatkan kualitas serangan timnya. Dia pun menarik keluar Leonardo Spinazzola dan menggantikannya dengan Stephan El Shaarawy di awal babak kedua.

Roma pun tampak mampu memberikan ancaman yang lebih besar. Mereka kembali memperoleh peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-57. Meski begitu, serangan Nicola Zalewski belum menemui sasaran.

Peluang untuk Roma kemudian datang pada menit ke-62. Setelah berhasil menembus pertahanan Napoli, Bryan Cristante melepaskan tendangan. Namun, serangannya dapat dihalau kiper Napoli, Alex Meret.

Skuad I Giallorossi terus memberikan tekanan kepada Napoli. Mereka akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-75. El Shaarawy mampu mencetak gol, melalui tendangan dari jarak dekat. Meski begitu, Napoli kembali memimpin pada menit ke-86. Giovanni Simeone yang tak terjaga, sukses menjebol gawang AS Roma melalui tendangannya. Gol itu memastikan kemenangan Napoli dengan skor 2-1. Susunan Pemain Napoli vs AS Roma Napoli Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia Pelatih: Luciano Spalletti AS Roma Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham Pelatih: Jose Mourinho