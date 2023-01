LUCIANO Spalletti tak mau Partenopei merasa di atas angin jelang laga Napoli vs AS Roma. Sang juru taktik memperingatkan Partenopei – julukan Napoli – agar tidak meremehkan AS Roma.

Laga lanjutan Liga Italia 2022-2023 ini akan dihelat di Stadio Diego Armando Maradona, Senin 30 Januari 2023 mulai pukul 02.45 WIB. Kedua tim tentunya menargetkan kemenangan demi meraih hasil maksimal di klasemen.

Napoli nampaknya berada di atas angin karena sedang memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan 12 poin dari pesaing terdekatnya, AC Milan. Mereka memiliki rekor tiga kemenangan beruntun di Liga Italia 2022-2023 dan tampil di kandang juga menghadirkan keuntungan, tentunya.

Di sisi lain, AS Roma bertekad mendapatkan poin maksimal untuk bisa menembus posisi empat besar. Pasalnya, Giallorossi – julukan AS Roma – sedang berada di peringkat keenam dengan 37 poin serta ingin melanjutkan tren positif di lima laga terakhir belum menelan kekalahan.

Spalletti pun menyadari AS Roma adalah tim yang berbahaya, sehingga Napoli tak boleh menganggap remeh. Ia menjelaskan laga nanti bakal krusial, karena kemenangan bisa menjauhkan Napoli menjauhkan kejaran-kejaran tim lain untuk menjadi juara Liga Italia musim ini.

"Besok kami menghadapi lawan yang berbahaya. Ini akan menjadi pertandingan yang diperhitungkan untuk menjadi pemuncak klasemen," kata Spalletti dilansir dari laman resmi Napoli, Minggu (29/1/2023). Meski AS Roma adalah lawan yang sulit, tetapi Spalletti melihat sisi positif yang akan didapatkan oleh Napoli. Ia menjelaskan timnya harus melewati dan menikmati para pemainya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. "Setiap pertandingan sulit, yang satu ini bernilai lebih karena merupakan konfrontasi langsung dan akan menjadi tantangan untuk dinikmati dari sudut pandang taktis dan teknis untuk kemampuan dan kekuatan para pemain di lapangan di kedua sisi," tutupnya.