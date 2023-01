PELATIH AS Roma, Jose Mourinho dilaporkan tengah berupaya untuk kembali ke klub lamanya, Chelsea. Hal itu menyusul permasalahan finansial Giallorossi -julukan AS Roma- yang membuatnya sulit mendatangkan pemain di bursa transfer.

Menurut laporan Sportskeeda, Sabtu (28/1/2023), perwakilan pelatih berjuluk The Special One itu telah melakukan kontak dengan Chelsea untuk mewujudkan hal tersebut. Tentunya, kabar ini cukup mengejutkan bagi para pencinta AS Roma.

Pasalnya, Mourinho saat ini masih memiliki kontrak di Stadion Olimpico hingga 2024. Namun begitu, pelatih berusia 60 tahun tersebut ingin hengkang dari I Giallorossi.

Penyebabnya, Mourinho diduga frustasi dengan kondisi keuangan AS Roma. Laporan Sportskeeda menuliskan, manajemen I Giallorossi tidak berhasil memuaskan Hasrat Mourinho perihal transfer pemain.

BACA JUGA:Marcelo Brozovic Jadi Rebutan Barcelona hingga Real Madrid Usai Dipersilakan Pergi Inter Milan

Sayangnya, laporan itu melanjutkan, permintaan perwakilan Mourinho ditolak oleh Chelsea. Pasalnya, The Blues -julukan Chelsea- saat ini tengah berfokus untuk mengembangkan diri bersama pelatih yang belum lama ditunjuk, Graham Potter.

Follow Berita Okezone di Google News

“Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa pemilik The Blues telah memblokir setiap pendekatan dari Mourinho karena mereka masih mendukung Graham Potter untuk peran manajerial,” tulis laporan tersebut, Sabtu (28/1/2023). Mourinho sendiri memang mempunyai hubungan yang baik dengan Chelsea. Pelatih asal Portugal tersebut tercatat sudah dua kali menukangi The Blues, yakni pada periode 2004-2007, dan 2013-2015. Selama menjabat, Mourinho sudah mempersembahkan delapan trofi, termasuk tiga gelar Liga Inggris untuk Chelsea. Tak ayal, nama Mourinho sudah tidak asing bagi publik klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu.