DIREKTUR Teknis sekaligus legenda AC Milan, Paolo Maldini mengaku jika timnya tidak menutup kemungkinan untuk bersaing mendapatkan gelandang AS Roma, Nicolo Zaniolo. Maldini menyebut jika saat ini Rossoneri -julukan AC Milan- tengah mengevaluasi segala kemungkinan memboyong pemain berusia 23 tahun itu.

Sebelumnya, Nicolo Zaniolo sendiri telah meminta dikeluarkan dari skuad AS Roma. Hal tersebut lantaran dirinya ingin segera angkat kaki dari tim berjuluk Giallorossi -julukan AS Roma.

Kabar itu juga dikonfirmasi oleh Jose Mourinho mengenai kebenaran Zaniolo yang sudah tak ingin berada di AS Roma. Namun The Special One -julukan Jose Mourinho- mengatakan peluang Zaniolo untuk meninggalkan AS Roma di bursa transfer Januari 2023 sangat sulit, karena belum ada tawaran yang sesuai.

Zaniolo masih memiliki kontrak dengan AS Roma hingga Juni 2024 mendatang. Namun AS Roma sudah mencoba memberikan tawaran perpanjangan kontrak, tetapi ia enggan untuk memilih bertahan.

Sementara Maldini menjelaskan Frederic Massara sudah memberitahukannya mengenai pemain-pemain yang bisa didatangkan AC Milan. Ia menjelaskan tak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Zaniolo ke San Siro.

β€œSoal Zaniolo, (Frederic) Massara sudah mengatakan semuanya. Kami mengevaluasi segala kemungkinan," kata Maldini dilansir dari Tuttomercatoweb, Rabu (25/1/2023).

Legenda AC Milan itu mengatakan tak ingin menyembunyikan realitas mengenai persaingan transfer untuk mendapatkan Zaniolo. Namun, ia menjelaskan AC Milan ingin mendatangkan pemain sesuai dengan visi tim dan tak boleh melebihi anggaran belanja. "Tidak ada gunanya menyembunyikan realitas. Kami tak mau melenceng dari visi dan batas yang kami miliki,” ucapnya. AC Milan memang sudah tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Zaniolo. Bahkan di bursa transfer musim panas 2022, mereka sempat mengajukan tawaran 25 juta euro atau sekitar Rp409 miliar serta bonus satu pemain untuk mendapatkan Zaniolo. Namun tawaran yang diajukan oleh AC Milan masih dianggap kurang menarik AS Roma, sehingga kesepakatan tersebut batal. Namun, Rossoneri tampak tak pantang menyerah dan berusaha untuk terus mengupayakan segala cara demi mendapatkan tanda tangan Zaniolo