PEMAIN asal Belgia, Leandro Trossard resmi berlabuh ke Arsenal dari Brighton & Hove Albion dengan kontrak jangka panjang. Hal itu diketahui melalui laman resmi Arsenal, dilansir Jumat (20/1/2023).

“Pemain internasional Belgia Leandro Trossard telah bergabung dengan kami dari Brighton & Hove Albion dengan kontrak jangka panjang,” tulis keterangan resmi Arsenal, Jumat (20/1/2023).

Menurut laporan jurnalis yang juga pakar transfer, Fabrizio Romano, Trossard akan mendapatkan kontrak selama tiga tahun, atau tepatnya hingga 2026. Romano melanjutkan, Trossard didatangkan dengan mahar total 26 juta poundsterling (Rp484 miliar).

Direktur Olahraga Arsenal, Edu Gaspar mengatakan Trossard merupakan salah satu pemain yang berada dalam rencana transfer The Gunners (julukan Arsenal). Edu pun senang transfer Trossard menuju Emirates Stadium berjalan tanpa kendala.

“Kami senang telah menyelesaikan penandatanganan Leandro Trossard. Kami memiliki rencana dan strategi yang jelas untuk arah kami, dan ini merupakan upaya tim yang hebat dalam membawa Leandro ke klub,” kata Edu.

"Leandro adalah pemain yang akan memberi kami kualitas tingkat tinggi ke depan. Saya tahu Mikel dan pelatih kami bersemangat untuk mulai bekerja dengannya. Selamat datang Leandro!” sambungnya.

Sementara, pelatih Arsenal, Mikel Arteta juga menyanjung Trossard. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Trossard merupakan pemain yang cerdas dan berpengalaman bermain di Liga Inggris dan level internasional. “Ini adalah kerja bagus dari semua orang di klub untuk menyelesaikan penandatanganan Leandro. Dia adalah pemain serbaguna dengan kemampuan teknis yang tinggi, kecerdasan dan banyak pengalaman di Liga Premier dan di tingkat internasional,” tambah Arteta.