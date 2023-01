CHELSEA berhasil mengakhiri tren negatif usai mengalahkan Crystal Palace di lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Selepas pertandingan itu, Kai Havertz selaku penyerang The Blues -julukan Chelsea- mengaku jika kemenangan tersebut didedikasikan untuk Gianluca Vialli.

Untuk diketahui, laga antara Chelsea vs Crystal Palace tersaji di Stamford Bridge, London pada Minggu (15/1/2023) malam WIB. The Blues menang tipis 1-0 The Eagles -julukan Crystal Palace.

Kai Havertz menjadi pahlawan kemenangan Chelsea, setelah mencetak gol pada menit ke-64 usai memanfaatkan umpan Hakim Ziyech. Hasil tersebut membuat The Blues memutus tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan.

Meski meraih kemenangan, tetapi Chelsea masih tetap berada di posisi ke-10 klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 28 poin. Mereka tertinggal 19 angka dari Arsenal di peringkat pertama.

Kai Havertz pun mengatakan mendedikasikan kemenangan Chelsea atas Crystal Palace untuk Gianluca Vialli. Ia menjelaskan Gianluca Vialli adalah legenda Chelsea, karena melakukan banyak pekerjaan bagus baik sebagai pemain maupun pelatih.

"Itu untuk Luca (Gianluca Vialli), 100 persen. Dia adalah legenda besar klub ini yang melakukan beberapa hal luar biasa di sini baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih," kata Kai Havertz dilansir dari laman resmi Chelsea, Senin (16/1/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Penyerang berusia 23 tahun itu mengatakan sebelum pertandingan dimulai seluruh orang di Stamford Bridge memberikan penghormatan kepada Gianluca Vialli. Kai Havertz pun mengakui sebagai kemenangan sangat spesial untuk Chelsea. "Anda bisa melihat dengan semua penghormatan dan bagaimana kami mengingatnya sebelum pertandingan bahwa dia sangat berarti bagi semua orang di klub, jadi ini adalah kemenangan yang sangat spesial bagi kami," pungkasnya. Gianluca Vialli meninggal dunia pada usia 58 tahun dan membuat banyak orang kehilangan sosok mantan penyerang Juventus dan Chelsea tersebut. Gianluca Vialli harus menghembuskan nafas terakhirnya, setelah berjuang dengan kanker pankreas.