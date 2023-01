JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Hary Tanoesoedibjo senang melihat antusiasme futsal di Indonesia saat ini makin ramai. Hal itu pun dapat dilihat dari membludaknya penonton futsal di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Barat saat pertandingan Liga Futsal Profesional 2022-2023 berlangsung.

Hary sendiri sengaja hadir di GOR POPKI untuk melihat langsung bagaimana antusiasme para pencinta futsal Tanah Air. Ia pun mengabadikan momen kemeriahan GOR POPKI tersebut dengan merekam suasana dan menbagikannya di instagram pribadinya, @hary.tanoesoedibjo.

“Futsal sekarang ramai, penonton mulai membludak,” ujar Hary, pada laman Instagram miliknya, Minggu (15/01/2023).

Hary Tanoesoedibjo memiliki perhatian besar terhadap perkembangan futsal di Tanah Air. Menurutnya, Timnas Futsal Indonesia mempunyai peluang besar untuk bicara banyak di pentas futsal dunia.

Karena itu, Hary Tanosoedibjo percaya futsal harus memiliki liga yang sangat baik dan profesional. Dedikasi Hary terhadap futsal pun diamini warganet.

“Terima kasih pak, sehat" terus pak untuk kemajuan futsal Indonesia,” tulis faizalargaxxx, mengomentari unggahan Hary.

“Maju terus futsal Indonesia,” ujar akun faizxxx.

Pada hari ini, Minggu (15/1/2023), sejumlah laga menarik memang terjadi di GOR POPKI. Seperti halnya ada Fafage Vamos FC vs Cosmo JNE, lalu Bintang Timur Surabaya vs Unggul FC Malang, kemudian Kancil WHW vs Black Steel FC, dan ada juga Radit FC vs Pendekar United.