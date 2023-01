TIMNAS Indonesia telah tiba di Hanoi, Vietnam untuk melakoni laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 kontra The Golden Stars -julukan Vietnam. Namun, pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong batal menggelar latihan dan memutuskan untuk langsung istirahat lantaran pesawat carter yang ditumpangi timnya tiba tak sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia sudah berangkat ke Hanoi untuk mempersiapkan diri jelang laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Laga tersebut bakal tersaji di My Dinh Stadium, Hanoi pada Senin (9/1/2023) malam WIB mendatang.

Begitu tiba, Timnas Indonesia dijadwalkan langsung berlatih pada Sabtu (7/1/2023) malam waktu setempat. Namun sebagaimana dilansir Bongdaplus, pesawat Batik Air yang membawa skuad Timnas Indonesia tiba terlambat dari waktu yang dijadwalkan.

Tadinya, skuad Timnas Indonesia dijadwalkan berlatih ringan di hotel. Namun karena pesawat terlambat mendarat, skuad Timnas Indonesia pun batal berlatih.

Marc Klok dan kolega pun memilih beristirahat di kamar hotel masing-masing. Timnas Indonesia sendiri menginap di Hyatt Regency West Hanoi, sebuah hotel yang berada tak jauh dari My Dinh Stadium.

Meski terlambat, Timnas Indonesia tiba lebih dulu di Hanoi ketimbang skuad Vietnam. Hal itu dikarenakan Skuad Garuda bepergian menggunakan pesawat carteran yang disewa PSSI, sehingga bisa melakukan penerbangan kapan saja.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara Vietnam menggunakan maskapai penerbangan komersil. Sekadar informasi, tidak ada penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hanoi.

Timnas Vietnam harus lebih dulu transit di Bandara Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City sebelum bertolak ke Bandara Noi Bai, Hanoi. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat lebih banyak karena terbang langsung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hanoi.

Timnas Vietnam dijadwalkan melakoni official training alias latihan resmi di My Dinh Stadium pada Minggu 8 Januari 2023 sore pukul 17.00 waktu setempat. Dua jam setelahnya, di malam hari, Timnas Indonesia kebagian menjajal rumput lapangan My Dinh Stadium.