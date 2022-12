JURGEN Klopp peringatkan The Reds jelang laga Liverpool vs Leicester City di Liga Inggris 2022-2023.Sang pelatih asal Jerman tak mau The Reds – julukan Liverpool – menganggap remeh Leicester City.

Liverpool melanjutkan petualangannya di Liga Inggris 2022-2023 pada Sabtu 31 Desember 2022 dini hari WIB. Mereka akan menyambut kehadiran The Foxes – julukan Leicester City – di Anfield.

Liverpool memenangi laga perdananya setelah jeda Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Aston Villa 3-1. Sementara Leicester dibuat malu oleh Newcastle United dengan skor kekalahan 0-3.

Klopp menanggapi hasil buruk dari calon lawannya tersebut. Menurut eks pelatih Borussia Dortmund itu, Leicester memang kesulitan selagi Newcastle United bermain dengan sangat baik.

“Leicester juga sudah melakoni laga pertama mereka [setelah jeda Piala Dunia 2022] dan mereka tidak melaluinya dengan baik,” kata Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (30/12/2022).

“Intensitas permainan Newcastle cukup luar biasa dan untuk hari itu Leicester tidak dapat mengatasinya,” lanjutnya.

Meski begitu, bukan berarti Leicester City akan kembali terpuruk saat bertandang ke markas Liverpool. Sebab, Klopp memprediksi tim yang dinahkodai oleh Brendan Rodgers itu akan melakukan segala cara untuk bisa meraih kemenangan. “Brendan Rodgers adalah manajer yang luar biasa. Leicester memiliki banyak pemain hebat, sehingga mereka akan mencoba melakukannya dengan sangat berbeda melawan kami dan itulah yang harus benar-benar kami waspadai,” pungkas Klopp. Saat ini Liverpool masih harus puas untuk bertengger di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris. setelah harus berjuang sejak awal musim, The Reds baru dapat mengumpulkan 25 poin dari 15 pertandingan yang dimainkan.