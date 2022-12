MANCHESTER United akan bertanding kontra Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Menjelang laga bertajuk Boxing Day itu, pelatih The Red Devils -julukan Manchester United, Erik Ten Hag memastikan Raphael Varane dan Lisandro Martinez absen.

Untuk diketahui, laga antara Manchester United vs Nottingham Forest akan dilangsungkan di Old Trafford, Rabu (28/12/2022) dini hari WIB. Pertandingan tersebut menjadi sangat penting bagi The Red Devils lantaran mereka wajib meraih poin penuh jika ingin menjaga asa masuk ke empat besar di klasemen Liga Inggris 2022-2023.

Namun sayangnya, tim polesan Erik Ten Hag itu dalam kondisi yang pincang. Ten Hag mengatakan, Varane dan Martinez harus absen di laga tersebut karena belum kembali usai membela negaranya di partai final Piala Dunia 2022.

Seperti diketahui, Varane merupakan bagian dari skuad Timnas Prancis sementara Martinez masuk dalam skuad Argentina. Ten Hag pun berharap dua bek andalannya ini bisa segera kembali ke Man United.

“Untuk Rapha Varane dan Licha Martinez, mereka tidak ada (belum kembali ke United) tapi kami berharap mereka bisa segera comeback,” ucap Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Senin (26/12/2022).

Disisi lain, Harry Maguire juga sempat mengalami sakit menjelang laga tersebut. Namun, Ten Hag memastikan kalau Maguire sudah kembali berlatih da kemungkinan akan turun saat Man United menjamu Nottingham Forest. “Kami memiliki beberapa masalah dengan penyakit seperti yang diderita Harry Maguire. Tetapi dia kembali ke lapangan latihan hari ini jadi saya senang dengan itu” pungkas pelatih berpaspor Belanda tersebut. Untuk yang belum tahu, Man United saat ini berada di posisi lima dengan koleksi 26 poin pada papan klasemen sementara Liga Inggris 2022/2023. Setan Merah hanya terpaut empat angka dari Tottenham Hotspur yang duduk di urutan empat. Maka dari itu, Marcus Rashford dan kolega harus meraup poin penuh jika ingin menjaga asa untuk menembus empat besar.