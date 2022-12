LIONEL Messi membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 via adu penalti (skor sama kuat 3-3 selama 120 menit) dalam partai puncak yang digelar di Stadion Lusail, Mingggu (18/12/2022) malam WIB. La Pulga –julukan Lionel Messi– pun mencetak dua gol dalam laga ini, tepatnya pada menit 23 dan 108.

Sementara itu, satu gol Argentina lainnya dicetak Angel Di Maria pada menit 36. Bagaimana dengan Prancis? Gol-gol Prancis dilesakkan Kylian Mbappe pada menit 80, 81 dan 118.

(Mbappe mencetak hattrick di final Piala Dunia 2022)

Penantian panjang Lionel Messi akhirnya datang juga. Setelah sekira 19 tahun mentas sebagai pesepakbola profesional, ayah tiga anak ini akhirnya merasakan trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Di sepanjang karier sepakbolanya, serangkaian trofi bergengsi pernah dimenangkan Lionel Messi. Sebut saja trofi Liga Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super Eropa, Liga Prancis, Piala Dunia Klub hingga Copa America.

Sementara di level individu, Lionel Messi memenangkan tujuh trofi Ballon dOr. Koleksi tujuh trofi Ballon dOr merupakan yang terbanyak ketimbang pesepakbola mana pun di dunia ini.

Karena itu, Piala Dunia merupakan satu-satunya ajang mayor yang belum pernah dimenangkan Lionel Messi hingga Minggu, (18/12/2022) pukul 22.00 WIB. Pada akhirnya kelar laga Argentina vs Prancis, Lionel Messi merasakan momen manis mengangkat trofi Piala Dunia 2022, gelar yang begitu diidam-idamkan sang rival abadi, Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo merupakan dua pesepakbola top yang berebut status Greatest of All The Time (GOAT), atau pesepakbola terhebat sepanjang masa. Pernah dalam kurun 2008-2017, keduanya bergantian memenangkan trofi Ballon dOr.

(Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tak pernah lepas dari persaingan)

Berkat pencapaian keduanya yang sama-sama mentereng, bisa dibilang siapa yang sanggup meraih trofi Piala Dunia, mereka layak menyandang status GOAT. Pada akhirnya Lionel Messi yang berjaya setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022.

Apakah kesuksesan Lionel Messi ini membuat Cristiano Ronaldo menunda masa pensiunnya dan ikut serta di Piala Dunia 2026 dalam usia 41 tahu? Satu hal yang pasti, Lionel Messi telah menunjukan kepada dunia betapa hebat dirinya.

Sebagai penikmat sepakbola, kita cukup beruntung dilahirkan di masa ketika Lionel Messi menjalani karier sepakbola profesionalnya. Akhir kata, selamat Lionel Messi!