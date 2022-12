MANCHESTER – Penggawa Manchester United, Alejandro Garnacho ikut senang negaranya, Argentina berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 usai mampu memulangkan Belanda. Saking senangnya, Garnacho pun memposting foto selebrasi Lionel Messi di instagram pribadinya, @garnacho7.

Foto selebrasi Messi di laga Belanda vs Argentina itu pun ternyata menarik perhatian netizen. Pasalnya warganet senang akhirnya Garnacho sadar bahwa Messi adalah Greatest of All Time (GOAT) sesungguhnya.

Seperti yang diketahui, Garnacho merupakan salah satu pemain yang kini membela Timnas Argentina U-20. Meski belum pernah dipanggil ke tim senior, Garnacho amat antusias bermain di Argentina, apalagi saat berjumpa Messi.

Bahkan Garnacho sempat berfoto bersama Messi, namun ia tak menganggap La Pulga adalah GOAT. Ia justru merasa GOAT itu milik Cristiano Ronaldo.

Garnacho terlihat bahagia saat bermain bersama Ronaldo di Manchester United beberapa waktu yang lalu. Saat bermain bersama, Garnacho memposting fotonya dengan Ronaldo dengan caption “greates of all time”.

Kala itu, banyak fans Argentina yang kesal dengan Garnacho karena justru mengidolakan Ronaldo ketimbang Messi yang sesama penggawa La Albiceleste. Garnacho seolah tak peduli dan kembali memposting fotonya bersama CR7, bahkan pemain berusia 18 tahun itu pernah selebrasi ala Ronaldo.

Kendati demikian, kini Garnacho justru terpukau dengan Messi. Hal itu dapat dilihat dari instagram stories yang baru diuploadnya sesaat Argentina mampu menumbangkan Belanda di babak perempatfinal Piala Dunia 2022. Pada laga Belanda vs Argentina itu, Messi menyumbang satu gol dan satu assist dalam pertandingan yang berakhir 2-2 tersebut. Karena sama kuat di waktu normal dan di dua babak tambahan, laga tersebut berlanjut ke adu penalti. Messi menjadi penendang pertama Argentina, lalu pada akhirnya La Albiceleste menang dengan skor 4-3. Kemenangan itulah yang mengantarkan Argentina ke semifinal Piala Dunia 2022. Pada laga semifinal, Argentina akan melawan Kroasia pada Rabu 14 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.