DAFTAR Top skor sementara Piala Dunia 2022 saat ini dipimpin oleh penggawa Tim Nasional (Timnas) Prancis, Kylian Mbappe. Pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu memimpin perebutan sepatu emas dengan koleksi lima golnya,

Mbappe bisa dikatakan baru saja menyentuh angka lima gol tersebut. Semua itu berkat tambahan dua golnya pada laga Timnas Prancis vs Polandia di 16 besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Al Thumama, pada Minggu 4 Desember 2022.

Pada laga Prancis vs Polandia itu, Mbappe dapat bermain luar biasa hingga membuat Les Bleus menang 3-1. Dalam laga tersebut, Mbappe mencetak dua gol dan memberikan satu assist kepada gol Olivier Giroud.

Tak heran jika Mbappe mendapatkan status man of the match atau pemain terbaik di laga Prancis vs Polandia tersebut. Berkat kemenangan itu, Prancis lolos ke perempatfinal dan dipastikan bakal berjumpa Inggris.

Tentunya jumlah gol Mbappe masih akan terus bertambah mengingat Prancis masih akan melawan Inggris. Sejauh ini, Mbappe total sudah mencatatkan sembilan gol di Piala Dunia.

Jumlah tersebut mampu melewati catatan gol Cristiano Ronaldo (Portugal) yang tercatat baru mengoleksi delapan gol dari lima edisi Piala Dunia yang diikuti CR7. Sembilan gol Mbappe juga mampu menyamakan torehan gol Lionel Messi bersama Timnas Argentina di Piala Dunia.

Jadi, Mbappe bisa dikatakan sangatlah sensasional. Terlebih mengingat saat ini usianya masih berumur 23 tahun. Kembali ke daftar top skor Piala Dunia 2022. Di urutan kedua ada tujuh pemain yang tercatat mengoleksi tiga gol. Lionel Messi (Argentina) merupakan salah satu pemain yang sejauh ini sudah mencetak tiga gol di Piala Dunia 2022. Berikut Daftar Top Skor Sementara Piala Dunia 2022: 5 Gol Kylian Mbappe (Prancis) 3 Gol Lionel Messi (Argentina) Bukayo Saka (Inggris) Marcus Rashford (Inggris) Cody Gakpo (Belanda) Alvaro Morata (Spanyol) Olivier Giroud (Prancis) Enner Valencia (Ekuador) 2 Gol Julian Alvarez (Argentina) Richarlison (Brasil) Bruno Fernandes (Portugal)