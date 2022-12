PROFIL Biodata dan Agama Kylian Mbappe, pahlawan kelolosan Prancis ke peremptfinal Piala Dunia 2022 akan dibahas Okezone di artikel ini. Membahas Mbappe jelas sangat menarik, terlebih ia baru saja berhasil membantu Les Bleus merebut tiket ke perempatfinal Piala Dunia 2022.

Ya, Prancis baru saja lolos ke perempatfinal usai menang 3-1 atas Polandia di babak 16 besar Piala Dunia 2022 pada Minggu 4 Desember 2022 malam WIB. Pada laga tersebut, tiga gol Prancis dicetak oleh Olivier Giroud dan dua gol Kylian Mbappe.

Menariknya, gol Giroud di menit 44 yang merupakan pembuka gol Prancis di laga kontra Polandia itu ternyata ada andil Mbappe juga. Sebab Mbappe yang memberikan umpan Giroud agar pemain AC Milan itu resmi menjadi top skor sepanjang masa Timnas Prancis dengan total 52 golnya.

Tak heran, usai laga Mbappe langsung dianugerahi gelar man of the match Timnnas Prancis vs Polandia. Beberapa catatan menarik pun berhasil dicatatkan Mbappe dalam laga 16 besar tersebut.

Seperti halnya Mbappe mampu memecahkan rekor legenda sepakbola Brasil, Pele, yakni pencetak gol terbanyak sebelum berusia 24 tahun. Sebelumnya Pele mencatatkan rekor tersebut usai mencetak delapan gol di Piala Dunia, namun status pencetak gol terbanyak sebelum berusia 24 tahun kini dipegang Mbappe dengan koleksi sembilan golnya.

Ya, Mbappe total sudah mencetak sembilan gol dari dua edisi Piala Dunia yang diikutinya. Pada edisi perdananya, yakni ketika Mbappe debut di Piala Dunia 2018 Rusia, Mbappe mengoleksi empat gol. Lalu di Piala Dunia 2022, Mbappe sejauh ini sudah mengoleksi lima gol.

Hebatnya, sembilan gol itu berarti Mbappe melampaui jumlah gol Cristiano Ronaldo (8 gol) di Piala Dunia. Mbappe kini menyamai jumlah gol Lionel Messi (9 gol) di Piala Dunia.

Menarik tentunya melihat berapa banyak lagi rekor yang mampu ditorehkan Mbappe. Dengan Timnas Prancis yang masih bermain di perempatfinal Piala Dunia 2022, maka penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu masih berpotensi menambah jumlah golnya. Berikut Profil Biodata dan Agama Kylian Mbappe Mbappe saat ini bermain untuk PSG dan sudah membela klub Prancis tersebut sejak musim panas 2018. Namun, ia mengawali karier di berbagai akademi sepakbola, seperti AS Bondy (2004-2011), INF Clairefontaine (2011-2013), hingga akhirnya bergabung dengan akademi AS Monaco di 2023. Nama Mbappe pun bersinar sejak ia bermain untuk Monaco. Ia baru dipercaya masuk ke skuad senior pada 2015 dan sukses mengantarkan AS Monaco juara Liga Prancis 2016-2017. Bersinar di Monaco membuat PSG tertarik kepadanya. Mbappe pun ditarik ke Paris pada 2018 dan kini ia menjadi salah satu pemain terpenting di klub berjuluk Les Parisiens tersebut. Bersama Timnas Prancis, Mbappe sejauh ini sudah mencatatkan 31 gol dari 62 penampilan. Mbappe menjalani debut sebagai penggawa Timnas Prancis pada 2017 saaat melawan Luksemburg. Profil Biodata dan Agama Kylian Mbappe: Nama: Kylian Mbappe Lottin Agama: (belum diketahui) Tempat Lahir: Paris, Prancis Tanggal Lahir: 20 Desember 1998 (23 Tahun) Kewarganegaraan: Prancis Tinggi: 1,98 Meter Posisi: Penyerang Tengah, Winger Kiri, Winger Kanan Klub: PSG