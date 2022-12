3 penyebab Timnas Jerman gagal ke 16 besar Piala Dunia 2022 diungkap oleh Ilkay Gundogan. Menurutnya, Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman- memiliki pertahan buruk, kehilangan penguasaan bola dengan mudah, dan tak bisa memaksimalkan peluang mencetak gol.

Timnas Jerman sejatinya berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Kosta Rika di pertandingan terakhir Grup E Piala Dunia 2022. Laga tersebut berlangsung di Al Bayt Stadium, Jumat (2/12/2022) dini hari WIB.

Meski meraih kemenangan, Timnas Jerman tak berhasil lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, Die Mannschaft harus puas menempati posisi ketiga dengan empat poin, sama seperti Spanyol, di klasemen akhir Grup E Piala Dunia 2022.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia usai menang selisih gol dan membuat mereka berada di posisi runner-up. Timnas Spanyol pun menemani Jepang sebagai juara Grup E ke babak 16 besar.

Mendapati hasil ini, Gundogan mengatakan ada tiga faktor penyebab Timnas Jerman gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2022. Iya menjelaskan timnya memiliki pertahan buruk, kehilangan penguasaan bola dengan mudah, dan tak bisa memaksimalkan peluang untuk mencetak gol.

“Kami kebobolan gol terlalu mudah, kami kehilangan bola terlalu mudah, dan di depan, kami kehilangan peluang mencetak gol terlalu mudah," kata Gundogan, dilansir dari Goal International, Jumat (2/12/2022).

Gundogan pun menillai sebagai sebuah tim atau individu, Timnas Jerman tak berhasil memberikan penampilan terbaik untuk negaranya. Ia berharap setiap pemain Timnas Jerman mengevaluasi diri usai tampil buruk di Piala Dunia 2022. "Tentu saja, sebagai orang Jerman, kita harus memiliki cita-cita yang berbeda, jadi kita harus melihat diri kita sendiri dengan baik. Kami hanya tidak berhasil melakukan yang terbaik sebagai grup, atau mungkin secara individu," jelasnya. "Kami harus mempertanyakan apa alasannya dan setiap orang harus bercermin dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa itu tidak cukup,” sambungnya. Kegagalan ini membuat Timnas Jerman mencatatkan rekor buruk di Piala Dunia. Pasalnya, mereka gagal lolos ke babak 16 besar untuk kedua kalinya secara beruntun, sebelumnya terjadi di Piala Dunia 2018 di Rusia.