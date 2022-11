TIMNAS Wales vs Iran berjumpa di matchday kedua Grup B Piala Dunia 2022, pada Jumat (25/11/2022) sore WIB. Di laga itu, Iran berhasil mendulang kemenangan dramatis dengan skor 2-0.

Man of the match dari laga itu pun telah terpilih. Di mana gelandang Timnas Iran, Rouzbeh Chesmi dinobatkan sebagai Man of The Match.

Dalam laga itu, Rouzbeh Chesmi baru dimasukkan pada menit 78 oleh sang pelatih, Carlos Queiroz, untuk menggantikan peran Ahmad Nourollahi. Dia pun langsung membuat perubahan begitu mentas sebagai jenderal lapangan tengah Team Melli -julukan Iran.

Terlebih, setelah raksasa Asia Barat itu unggul jumlah pemain usai kiper Wales, Wayne Hennessey, dihukum kartu merah oleh wasit pada menit 86. Di tengah kebuntuan timnya, Rouzbeh Chesmi muncul sebagai penyelamat.

Gelandang bertahan 29 tahun itu mencetak gol pertama Iran pada menit 90+8 alias tiga menit sebelum waktu tambahan usai. Hebatnya lagi, gol tersebut tercipta dengan indah berkat tendangan jarak jauhnya yang menghujam ke pojok kanan bawah gawang The Dragons -julukan Wales.

BACA JUGA:Hasil Timnas Wales vs Iran di Piala Dunia 2022: Dramatis, Team Melli Sikat Gareth Bale Cs 2 Gol Tanpa Balas!

Alhasil, Rouzbeh Cheshmi sangat pantas diberikan penghargaan sebagai Man of the Match dalam laga ini. Uniknya, itu adalah gol perdana bagi pemain yang berseragam klub Liga Iran, Esteghlal FC, itu dalam 19 penampilan untuk negaranya.

Gol kedua Iran sendiri dilesatkan oleh Ramin Rezaeian pada menit 90+11. Gol itu sekaligus menjadi penutup pertandingan ini yang berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan itu pun membawa Iran naik ke posisi dua klasemen Grup B Piala Dunia 2022 dengan torehan tiga angka. Dengan begitu, peluang Sardar Azmoun dan kolega untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka dengan pertandingan terakhir melawan Amerika Serikat pada Rabu 30 November 2022 bakal jadi penentunya. Sementara bagi Wales, kekalahan itu membuat tim besutan Rob Page tersebut turun ke dasar klasemen dengan koleksi satu poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Amerika Serikat, yang baru akan bertanding dini hari nanti melawan Inggris, yang sementara duduk di puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol atas Iran.