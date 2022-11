AL THUMAMA - Man of the Match Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Kosta Rika di Piala Dunia 2022 dipastikan menjadi milik Gavi. Gelandang Timnas Spanyol itu dinilai paling bersinar di pertandingan penyisihan Grup C Piala Dunia 2022 tersebut.

Bertanding di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada Kamis (24/11/2022) dini hari WIB, Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan 7-0 atas Kosta Rika. Tujuh gol tersebut dicetak oleh Dani Olmo (11'), Marco Asensio (21') Ferran Torres (P 31', 54'), Carlos Soler (90') dan Alvaro Morata (90+2').

Gelandang Barcelona itu pun berperan penting dalam kemenangan besar Timnas Spanyol atas Kosta Rika. Gavi dipercaya oleh pelatih La Roja, Luis Enrique tampil sepanjang laga dan berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Selain terpilah menjadi Man of the Match (MOTM), Gavi pun berhasil memulai debutnya di Piala Dunia dengan bagus. Pasalnya, untuk pertama kalinya tampil di ajang empat tahunan tersebut, ia mencetak gol.

Sementara Gavi berhasil membuat statistik bagus untuk bisa terpilih menjadi MOTM. Ia tercatat 91 kali melakukan sentuhan bola menghadapi Kosta Rika.

Gavi pun membuat 90 persen akurasi passing kepada rekan-rekanya dalam membangun serangan ataupun bertahan. Ia berhasil memenangkan enam dan 11 duel di udara dan satu kali menang dari tiga duel bola bawah.

Selama 90 menit waktu normal, gavi pun mendapatkan lima kali pelanggaran dari para pemain Kosta Rika. Ia juga berhasil mencetak gol dengan hanya satu peluang yang dimilikinya. Selanjutnya, Gavi dan para pemain Timnas Spanyol lainnya akan menghadapi Jerman di laga kedua penyisihan Grup E Piala Dunia 2022. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di di Stadion Al Bayt, pada Senin 28 November 2022 pukul 02.00 WIB. Sementara Kosta Rika akan menantang Jepang. Laga yang dihelat di Stadion Ahmed bin Ali itu akan berlangsung pada Minggu 27 November 2022 pukul 17.00 WIB.