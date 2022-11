5 fakta Tim Nasional (Timnas) Ekuador kalahkan tuan rumah Qatar 2-0 di Piala Dunia 2022 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, tuan rumah gagal meraih kemenangan di pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 usai takluk dari Ekuador lewat dua gol tanpa balas pada Minggu 20 November 2022 malam WIB.

Laga perdana Grup A yang berlangsung di Stadion Al Bayt itu benar-benar menjadi mimpi buruk untuk Qatar. Berniat untuk menorehkan catatan manis di aksi Piala Dunia pertama mereka, Qatar justru tak berdaya gara-gara dua gol dari kapten Ekuador, Enner Valencia.

Beberapa fakta menarik pun menghiasi kekalahan Qatar dari Ekuador. Lantas apa saja fakta tersebut?

Berikut 5 Fakta Timnas Ekuador Kalahkan Tuan Rumah Qatar 2-0 di Piala Dunia 2022, Mengutip dari Sportskeeda:

5. Level Qatar dengan Ekuador Terlihat Jauh

Qatar akhirnya bisa tampil di Piala Dunia berkat status mereka sebagai tuan rumah. Sebelumnya Qatar belum pernah sama sekali bermain di turnamen sepakbola empat tahunan tersebut.

Sementara Ekuador, Piala Dunia 2022 merupakan penampilan keempat mereka di kompetisi tersebut. Dari sana bisa dilihat Ekuador jauh lebih berpengalaman dan hal itu terbukti pada saat kedua tim berjumpa.

Level Qatar sangat jauh bila dibandingkan Ekuador yang lebih superior. Pertahanan Qatar bisa dikatakan diacak-acak oleh Ekuador. Bahkan sejumlah pemain Qatar, seperti Pedro Miguel, Homam Ahmed, dan Saad Al Sheeb, melakukan kesalahan konyol yang membuat tim mereka merugi.

4. Permainan Qatar Amat Buruk

Qatar adalah jawara Piala Asia 2019, namun di level dunia ternyata tim tersebut tidak ada apa-apanya. Permainan Qatar begitu buruk, sampai-sampai melawan sekelas Ekuador saja mereka kewalahan.

Perjalanan Qatar untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat jelas masih panjang. Mari kita lihat bagaimana penampilan Qatar saat melawan dua tim tersisa di Grup A, yakni Senegal dan Belanda.

3. Tuan Rumah Pertama yang Kalah dalam Sejarah Piala Dunia





Tuan rumah selalu diuntungkan dan hal tersebut membuat semua tuan rumah Piala Dunia berhasil menghindari kekalahan di laga perdana. Selama 21 edisi sejak Piala Dunia 1930, tuan rumah tak pernah menelan kekalahan d laga pembuka.

Kendati demikian, Piala Dunia 2022 tercipta sejarah baru yang kelam. Sebab Qatar menjadi tuan rumah pertama yang menelan kekalahan di laga pembuka Piala Dunia.

2. Kemenangan Ekuador Tak Luput dari Gemilangnya Enner Valencia





Enner Valencia berhasil menjadi man of the match di laga Qatar vs Ekuador. Dirinya memang layak mendapatkan itu semua karena berkat dua golnya, Valencia berhasil membantu Ekuador menang 2-0 atas tim tuan rumah.

1. Gol Pertama Enner Valencia Dianulir





Ekuador sejatinya sempat unggul cepat ketika laga baru berjalan lima menit berkat aksi dari Enner Valencia. Namun, tak lama gol tersebut dianulir oleh wasit karena dianggap offside.

Banyak fans di media sosial kesal, begitu juga dengan Valencia. Sebab Valencia terlihat tak berada di posisi offside. Keputusan wasit pun pada saat itu dipertanyakan.

Kendati demikian, kaki kapten Ekuador itu ternyata berada di luar kiper Qatar, Saad Al Sheeb, yang mungkin telah diabaikan pada awalnya oleh beberapa penggemar. Namun, tayangan ulang kemudian menunjukkan pemain itu jelas offside dan keputusan wasit ternyata benar.

Beruntungnya, Valencia mampu mencetak dua gol kemenangan, tepatnya di menit 16 lewat tendangan penalti dan 31.