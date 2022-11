SEBANYAK 5 negara termiskin di Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Keberhasilan sebuah tim nasional tampil di Piala Dunia, tak berefek kepada perekonomian sebuah negara. Medio September 2022, laman World Population Review mengunggah daftar negara paling miskin di dunia.

Cara pengukuran dihitung berdasarkan Groos National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita setiap negara. Jumlah pendapatan nasional bruto per kapita kemudian dihitung berdasarkan pendapatan total negara dibagi dengan jumlah populasi atau penduduk.

Sebuah negara bisa dibilang berpenghasilan rendah jika mempunyai pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari USD1.046 per tahun. Jika ukurannya tim peserta Piala Dunia 2022, negara mana yang paling miskin?

Berikut 5 negara termiskin di Piala Dunia 2022, mengutip dari World Population Review:

5. Ekuador (Peringkat 81)

Ekuador menempati peringkat 81 dunia negara termiskin. Jika dibandingkan peserta Piala Dunia 2022 lain, negara yang berada di Benua Amerika Selatan ini menempati posisi lima termiskin.

Menurut laman Population Review, jumlah atau pendapatan nasional bruto per kapita Ekuador per tahun adalah USD12,664. Di Piala Dunia 2022, Ekuador tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Senegal dan Belanda.

4. Tunisia (Peringkat 80)

Tim asal Afrika Utara ini menduduki peringkat 80 dunia sebagai negara termiskin. Andai dibandingkan dengan peserta Piala Dunia 2022 lain, Tunisia menempati posisi empat sebagai negara termiskin.

Setiap tahunnya, pendapatan nasional bruto per kapita Tunisia adalah USD12,300. Di Piala Dunia 2022, Tunisia berada di Grup D bersama Prancis, Denmark dan Australia.

3. Maroko (Peringkat 67)





Maroko menduduki peringkat ketiga termiskin jika dibandingkan negara peserta Piala Dunia 2022 lain. Jika dibandingkan secara keseluruhan, Maroko menempati peringkat 67 dunia.

Setiap tahunnya, pendapatan nasional bruto per kapita hanya di angka USD9,041. Di Piala Dunia 2022, Maroko berada di Grup F bersama Belgia, Kanada dan Kroasia.

2. Ghana (Peringkat 59)





Selanjutnya ada Ghana yang menempati peringkat 59 dunia sebagai negara termiskin. Ghana menempati peringkat dua negara peserta Piala Dunia 2022 paling miskin.

Pendapatan nasional bruto per kapita Ghana ada di angka USD6,754 per tahun. Di Piala Dunia 2022, Ghana berada di Grup H bersama Portugal, Uruguay dan Korea Selatan.

1. Kamerun (Peringkat 39)





Di posisi puncak ada Kamerun yang menempati peringkat 39 dunia. Kamerun berstatus sebagai negara termiskin yang tampil di Piala Dunia 2022.

Pendapatan nasional bruto per kapita per tahun Kamerun berada di angka USD4,398. Jika dibandingkan negara-negara di atas, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia masih jauh lebih baik.

Indonesia menerima USD14,535 per tahun dan kini menempati peringkat 91 dunia. Namun, berbeda dengan negara lain, Indonesia gagal ambil bagian di Piala Dunia 2022. Melihat kesuksesan negara-negara di atas yang bisa berprestasi meski perekonomian negara mereka sulit, seharusnya Indonesia bisa ambil bagian di Piala Dunia 2026.