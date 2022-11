JADWAL drawing 16 besar Liga Eropa 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Menurut jadwal drawing 16 besar Liga Eropa 2022-2023 ini berlangsung pada Jumat, 24 Februari 2023 malam pukul 19.00 WIB. Sementara drawing playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 dihelat Senin, 7 November 2022.

Sebanyak 8 tim sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Kedelapan tim tersebut merupakan juara di fase penyisihan Grup (A-H) Liga Eropa 2022-2023.

(Arsenal lolos ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023)

Untuk 8 tim yang jadi juara grup itu adalah Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, SC Freiburg, dan Ferencvaros. Adapun 8 slot tersia masih harus diperebutkan kembali oleh tim yang berlaga di playoff Liga Eropa 2022-2023.

Sekadar informasi, untuk playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 ini bakal diperebutkan oleh 8 tim runner up fase penyisihan Grup Liga Eropa (A-H). Ditambah 8 tim yang terbuang alias finis ketiga di fase grup Liga Champions 2022-2023.

Adapun kedelapan tim runner up itu terdiri dari PSV Eindhoven, Rennes, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, dan AS Monaco. Sedangkan 8 tim buangan dari Liga Champions adalah Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, dan Juventus.

Seperti yang sudah disinggung, berhubung format Liga Eropa berbeda dari Liga Champions, sebelum mentas di babak 16 besar, ada fase playoff terlebih dulu. Mengenai itu, sejumlah tim besar sangat berpotensi berjumpa di babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 ini.

Salah satunya adalah big match antara Manchester United, yang menjadi runner up Grup E Liga Eropa 2022-2023, bisa bertemu Barcelona, tim buangan dari Liga Champions. Atau skema Manchester United vs Juventus, pun bisa terjadi.

Namun, terlepas dari itu semua nantinya 8 tim yang lolos dari playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 ini bakal masuk ke pot 2. Nantinya mereka bakal dihadapkan tim dari pot 1, yang notabene juara di fase grup Liga Eropa 2022-2023. (Barcelona ada di playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023) Untuk babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 bakal dimulai 16 Februari 2023 (leg pertama) dan 23 Februari 2023 (leg kedua). Sedangkan babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 dimulai 9 Maret 2023 (leg pertama) dan 16 Maret 2023 (leg kedua). Nantinya, jika 16 tim yang terdiri 8 juara grup dan 8 pemenang dari babak playoff sudah ditentukan, maka nanti akan kembali diadakan sesi drawing untuk menentukan lawan di 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Drawing itu dihelat pada Jumat, 24 Februari 2023 mendatang. Berikut jadwal drawing 16 besar Liga Eropa 2022-2023: Drawing Playoff 16 Besar: Senin, 7 November 2022 malam pukul 19.00 WIB Drawing 16 besar: Jumat, 24 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.