SEBANYAK 5 pesepakbola cabut dari AS Roma pada musim panas 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Giallorossi -julukan AS Roma- punya ambisi untuk menjadi penantang gelar Liga Italia 2022-2023.

Jose Mourinho pun berupaya membuat skuadnya tampil lebih maksimal dari musim lalu, yang hanya bertengger di posisi 6 Klasemen. Upaya tersebut dengan mendatangkan pemain ternama seperti, Paulo Dybala, Andrea Belotti, Georginio Wijnaldum, Mady Camara, Zeki Elik.

Namun mereka harus memangkas skuad yang ada agar mengimbangkan menit bermain dan kestabilan finansial klub. Siapa saja pemain AS Roma yang angkat kaki pada musim panas 2022?

Berikut 5 Pesepakbola Cabut dari AS Roma pada Musim Panas 2022

5. Robin Olsen (Aston Villa)

Robin Olsen terpaksa harus hengkang karena tidak mendapatkan tempat di Giallorossi dan menerima pinangan dari Aston Villa. Semasa kepelatihan Steven Gerrard sebelum dipecat, Gerrard berpendapat bahwa Olsen sosok yang tepat untuk menjadi pelapis kiper utama Emiliano Martinez.

Robin Olsen sendiri memiliki segudang pengalaman dengan berpetualang bersama sejumlah klub besar Eropa.

4. Jordan Veretout

Jordan Veretout resmi hengkang dari AS Roma pada musim panas 2022 lalu. Kini, ia bertemu kembali dengan Pau Lopez yang sama-sama cabut dari Roma ke Olympique Marseille.

Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun asal Prancis ini berhasil membukukan 22 gol dan 16 assist dalam 131 laga bersama AS Roma.

3. Justin Kluivert





Justin Kluivert hanya dipinjamkan AS Roma ke Valencia selama semusim saja. Tentu AS Roma ingin melihat potensi Kluivert di klub lain.

Apabila Kluivert bisa menemukan performa terbaik di Valencia bukan tidak mungkin pemuda 23 tahun itu bisa perkuat kembali ke klub Ibu kota Italia.

2. Cengiz Under





Berikutnya bintang asal Turki, Cengiz Under. Cengiz Under resmi cabut dari AS Roma pada Juli 2022 menuju Olympique Marseille.

Pria 25 tahun ini lama membela AS Roma dalam kurun waktu 2017-2022, namun ia sempat dipinjamkan ke klub lain yaitu Leicester City. Kini, Cengiz sudah menjadi andalan Igor Tudor di lini depan Olympique Marseille.

Cengiz Under

1. Alessandro Florenzi





Alessandro Florenzi secara resmi meninggalkan AS Roma pada 1 Juli 2022 lalu. Ia kini resmi berseragam klub rival AS Roma dalam perebutan gelar juara Liga Italia 2022-2023, AC Milan dengan kontrak selama 3 tahun.

Pada musim lalu, Alessandro Florenzi menjalani masa peminjaman lebih dulu selama semusim bersama AC Milan. Ia sukses memenuhi ekspektasi Stefano Pioli hingga akhirnya dipermanenkan.