JELANG Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. Hellas Verona mendapat kabar gembira usai gelandang Giallorossi -julukan AS Roma, Nemanja Matic diragukan tampil.

Laga pekan ke-12 Liga Italia 2022-2023 antara Hellas Verona kontra AS Roma bakal tersaji di Stadion Marcantonio Bentegodi pada Selasa (1/11/2022) dini hari WIB. Skuad asuhan Jose Mourinho itu tampak bakal tampil kurang maksimal setelah beberapa pemain mereka mengalami cedera, termasuk Nemanja Matic.

Eks gelandang Manchester United itu diketahui mengalami cedera otot beberapa pekan terakhir. Itu membuat namanya tidak ada di daftar susunan pemain AS Roma melawan HJK di Liga Eropa 2022-2023, 28 Oktober 2022 lalu.

Mengutip laman Romapress, Senin (31/10/2022), Jose Mourinho mungkin harus bermain tanpa Nemanja Matic untuk kedua kalinya berturut-turut. Gelandang Serbia itu terus merawat cedera otot yang belum diketahui kapan sembuhnya.

Seperti dilansir Il Tempo, Matic diperkirakan akan menjalani evaluasi lebih lanjut hari ini. Dari sini akan ditentukan ketersediaannya untuk pertandingan melawan Hellas Verona.

Status sang pemain untuk saat ini dipertanyakan. Jose Mourinho pun mungkin memilih untuk menghindari mempertaruhkan Nemanja Matic.

Jose Mourinho dapat kembali mengandalkan Mady Camara di laga keempat berturut-turut. Selama dia tampil, Giallorossi -julukan AS Roma- masih berada dalam performa yang naik-turun. Sementara itu, mereka membutuhkan poin demi kembali bersaing di Liga Champions musim depan. Saat ini, mereka menduduki peringkat keenam atau zona kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Mereka mengumpulkan 22 poin, berbeda dua poin dari Inter Milan dan Lazio di peringkat lima dan empat. Sekiranya tetap konsisten untuk beberapa laga ke depan, bukan tidak mungkin AS Roma bisa merebut setidaknya peringkat kedua.