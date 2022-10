JELANG HJK vs AS Roma di Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho menegaskan bahwa timnya wajib menang demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Selain itu, pelatih asal Portugal itu enggan bergantung pada hasil dari pertandingan lain di Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Sebagaimana diketahui, Giallorossi -julukan AS Roma- akan melawat ke Kandang HJK dalam matchday kelima Grup C Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sonera, Finlandia, pada Jumat 28 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB.

Saat ini, AS Roma masih belum aman di klasemen Grup C, lantaran hanya menempati posisi ketiga dengan perolehan empat poin. Mereka tertinggal tiga poin dari Ludogorets di posisi kedua, dan tertinggal enam poin dari Real Betis yang memuncaki klasemen grup tersebut.

Menjelang laga melawan HJK, Jose Mourinho mengungkapkan bahwa timnya akan fokus untuk menatap laga tersebut. Eks pelatih Manchester United itu mewajibkan anak asuhnya agar dapat memenangkan pertandingan tersebut.

Jose Mourinho enggan memikirkan hasil pertandingan lain antara Real Betis vs Ludogorets yang akan menentukan nasib Giallorossi. Pada intinya, kemenangan merupakan harga mati bagi AS Roma.

“Ini kedua kalinya, saya tidak fokus pada laga lain, saya fokus pada pertandingan ini dan kami wajib menang, meski kami tahu itu tidak akan mudah," ucap Jose Mourinho, dilansir dari laman resmi AS Roma, Kamis (27/10/2022).

Lebih lanjut, Jose Mourinho mengungkapkan pengalaman saat di laga pertama melawan HJK di Liga Eropa 2022-2023. Saat itu, AS Roma sempat mengalami kesulitan dalam mengembangkan permainannya. Sebab demikian, di laga nanti HJK juga akan memberikan ancaman yang serius untuk AS Roma. “Jadi, ini pertandingan yang sulit besok. Kami tidak sedang berlibur, ada akumulasi pertandingan besar bagi kami, tetapi yang ini sangat penting karena kami ingin tetap berada di kompetisi,” ucapnya. “Kami tidak ingin pergi ke Liga Konferensi untuk mempertahankan trofi kami, kami ingin bermain di Liga Eropa, kami hanya berpikir untuk memenangkan pertandingan besok," tandasnya.